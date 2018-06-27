北京迎来一批欧洲客人 对话持续整整一上午有深意

原标题：既然无法独善其身，中欧更应联手抗击贸易保护逆流

参考消息网6月27日报道 在全球贸易保护逆流涌动之时，北京迎来了一批欧洲客人。

据法新社报道，中欧双方于25日在北京举行了高层经贸会议。有媒体注意到，这场对话持续了整整一上午。境外媒体报道称，欧盟和中国承诺维护一个以规则为基础的国际贸易体制，对日益加剧的保护主义进行了批评。

有舆论认为，中欧在此时举行高层经贸会议颇有深意。

可以说，中欧走近在情理之中。一方面，当前欧美关系裂痕的加深有目共睹。美国《华盛顿邮报》网站就刊文称，很多欧洲领导人已经不再对特朗普客气。在一年半间歇性的摩擦后，他们开始反击——称特朗普威胁欧洲的安全利益，并准备在伊朗和其他关键问题上与华盛顿公开决裂。德国总理默克尔说，特朗普对伊核协议的攻击给全球秩序造成了一场“真正的危机”。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔说，美国以“全球经济警察”的姿态单方面施行制裁是“令人无法接受的”。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克一条愤愤不平的推文集中代表了欧洲的沮丧和愤怒：“看了（特朗普）最近的决定，人们甚至会想：有这样的朋友，谁还需要敌人。但坦白地说，（欧盟）应当感激，多亏了他，我们消除了所有的错觉。”

而另一方面，中国与欧洲的共识则日益加深。就本次中欧高层经贸会议而言，应对单边主义和贸易保护主义，要共同坚定维护多边贸易体制，就成为了双方此次达成的最重要共识。面对美国“发难”，中欧高层以实际行动给出答案：维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，推动更加开放、包容、普惠、平衡、互利共赢的经济全球化。

事实上，中欧高层经济会议取得上述成果并不意外。中国国际问题研究院欧洲所学者张蓓指出，欧洲与美国在对待多边贸易上的态度完全不同，欧洲仍然认为自身只有在多边主义机制中才能最好的维护自身利益。欧洲的经济利益和价值观都是依赖于多边体制的，因此，欧洲有非常大的利益驱动维护多边体制。

不过，有西方媒体认为，尽管中欧达成共识，但分歧亦不可忽视。

对此，张蓓表示，中欧都强调维护多边机制在维护国际贸易中的作用。中欧可以加强推进“一带一路”倡议中的务实合作，通过展现具体项目的成果，消除欧洲对中国的部分疑虑。另外，由于特朗普奉行单边主义政策，欧盟与日本和墨西哥的自贸谈判取得积极进展，中国可以把握机会，继续推进中欧的双边投资协定（BITs）谈判。这对促进中欧合作，消除彼此疑虑有很大帮助。（完）

责任编辑：张玉