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暴雨蓝色预警解除 河南安徽等部分地区仍有大雨

暴雨蓝色预警解除 河南安徽等部分地区仍有大雨
2018年06月27日 06:35 中国天气网
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　　原标题：暴雨蓝色预警解除 河南安徽等部分地区仍有大雨

　　中国天气网讯 中央气象台6月27日06时解除暴雨蓝色预警：

　　由于降水范围减小，强度减弱，故解除暴雨蓝色预警。但预计27日08时至28日08时，河南东部、安徽北部、江苏中部、四川盆地西部及云南西部等地的部分地区仍有大雨，局地暴雨或大暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。

　　防御指南：

　　1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

　　2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

　　3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：张玉

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