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北京今日可达37℃紫外线强 本周高温持续

北京今日可达37℃紫外线强 本周高温持续
2018年06月27日 07:27 中国天气网
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　　原标题：北京今日可达37℃紫外线强 本周高温持续

　　中国天气网讯 今天（27日），北京高温持续，最高气温将达37℃，紫外线很强。目前，北京正处于高温黄色预警中。预计本周，北京高温仍将持续，并多以晴热为主，市民外出需千万注意防暑防晒。

今晨，北京天气晴朗。今晨，北京天气晴朗。

　　昨天，北京出现分散性雷雨，其中，顺义、昌平和通州等地出现了明显的冰雹、大风和短时强降水等强对流天气。与此同时，大部地区雨量微弱，天气炎热依旧。

昨天下午，北京顺义路边树木被折断。张乃升 摄昨天下午，北京顺义路边树木被折断。张乃升 摄

　　今天，北京高温持续，最高气温将达37℃，紫外线很强，大家外出需千万注意防暑防晒。北京市气象台27日06时发布预报：今天白天晴转多云，偏北风3、4级，阵风6级左右，最高气温37℃；夜间多云转晴，偏北风2、3级，最低气温25℃。今天白天舒适度气象指数是3，人体感觉炎热；紫外线强度等级5，紫外线很强。

　　目前，北京正处于高温黄色预警中。预计本周，北京高温仍将持续，并多以晴热为主。下周二，北京气温将稍有回落，但33℃的最高气温下，热意不减。近期，北京高温持续，紫外线强，市民出行需注意防暑防晒。

责任编辑：张玉

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