台湾诗人莫洛夫将埋骨故乡湖南 被评十大诗人之首

原标题：媒体：漂泊台湾半生的“诗魔”莫洛夫将埋骨故乡湖南衡阳

台湾当代诗人莫洛夫 视觉中国 资料图

台湾当代诗人莫洛夫（笔名洛夫、野叟）2018年3月19日凌晨3点病逝，享寿90岁。今年6月24日（农历五月十一）也是这位诗坛泰斗诞辰90周年的日子，洛夫的故乡湖南衡阳日前举办诗歌朗诵会，纪念这位著名的诗人。

公开资料显示，1928年，原名莫洛夫的洛夫生于湖南衡阳，15岁时就在报纸上发表作品，后毕业于台湾淡江大学英文系，并在东吴大学外文系执教多年。

1954年，他与张默、痖弦在台湾共同创办了《创世纪》，并任总编辑20余年。《创世纪》是中国现代诗歌的标志性刊物之一，强调纯粹性、独创性、世界性，主张整合中国与西方、现代与传统，以建立一个崭新的中国现代汉诗诗学体系。

洛夫拥有多部经典著作，出版诗集《时间之伤》等37部，散文集《一朵午荷》等7部，评论集《诗人之镜》等5部，译著《雨果传》等8部，其中《石室之死亡》广受诗坛重视。2001年，洛夫推出3000行长诗《漂木》，同年被评选为台湾当代十大诗人之一，名列首位，甚至被诗歌界誉为“诗魔”。

湖南当地媒体红网在报道上述在衡阳举办的纪念诗歌朗诵会时提到，衡阳东方唐韵田园综合体总经理汤和平欣然表示，正在兴建中的洛夫文学艺术馆，将接纳洛夫先生的骨灰，为其拓地竖碑安葬。

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