安徽江苏等地遭暴雨 华北高温“坚挺”将达40℃

原标题：安徽江苏等遭暴雨 华北高温“坚挺”将达40℃

中国天气网讯 预计，今（27日）明天强降雨带将转移至江淮地区，安徽、江苏等局地有暴雨，同时受冷涡影响，东北地区多雷雨天气。气温方面，未来几天高温势头“愈演愈烈”，华北、江南等多地将出现持续性高温天气，局地气温将达40℃。

安徽江苏等遭暴雨 东北多雷雨天

昨天随着副热带高压南落，强降雨带由山东逐渐转移至苏皖一带，此外受季风影响，四川盆地、云南、广西等也均有降雨出现，个别地区雨势强劲，像是云南思茅6小时降雨量达46.2毫米。

未来几天，四川盆地雨势开始减弱，中东部强降雨带继续南压，其中今明天主要“控制”江淮等地，6月29日至7月1日“转战”至江南北部。

中央气象台预计，27日，四川盆地西部以及黄淮南部、江淮、云南西部等地的部分地区有大雨、局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气。28至29日，主雨带缓慢南压，江汉北部、江淮、江南东北部等地部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨。

预计今天，西北地区东南部、四川盆地西部、河南东南部、安徽北部、江苏中北部及云南西部和南部、西藏地区东南部、广西南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有中雨或大雨，其中，四川盆地西部、安徽东北部、江苏中部等地局地有暴雨；上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。

另外，在东北冷涡持续影响下，今明天东北地区多雷雨天气，局地或有雷暴大风、冰雹等强对流天气出现。

气象专家提醒，四川盆地降雨仍频繁，由于当地地质条件脆弱，仍需高度警惕发生山洪、滑坡、泥石流以及渍涝等灾害的风险。

华北等地高温将“坚挺”至7月初 局地最高温达40℃

昨天高温再度“反扑”，我国多地“中招”。昨天下午14时左右，像是湖北的保康、竹山，浙江的丽水、文成等气温均达到38℃左右，火力十足。

未来几天高温天气还将“愈演愈烈”。中央气象台预计，未来三天，华北东部、江南大部、华南中东部等地将持续出现35~37℃的高温天气，局地最高温度可达38~40℃。

华北多地高温将贯穿至7月初，可谓“耐力十足”。以北京和石家庄为例，预计未来7天，高温“全勤出席”，开启晴晒模式，北京6月高温日数或追平历史同期纪录。

对于南方来说，高温持续时间较短，但“焖蒸”感十足。未来几天，像是南京、长沙、武汉等最低气温都维持在28℃~29℃，相对湿度较大，即使到了晚上，也很难感受到凉爽，犹如“蒸桑拿”。29日开始，随着强降雨带再次南落，长江中下游一带将会逐渐推出高温行列，进入7月以后，甚至可能迎来一段较为清凉的天气。

气象专家提醒，近日华北、江南等高温持续，公众需注意防暑降温，谨防中暑。

责任编辑：张玉