原标题：江淮黄淮等地有较强降雨 华北江南等地持续性高温

中新网6月27日电 据中央气象台网站消息，27日，四川盆地西部以及黄淮南部、江淮、云南西部等地的部分地区有大雨、局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气未来三天，华北东部、江南大部、华南中东部等地将持续出现35~37℃的高温天气，局地最高温度可达38~40℃。

资料图：民众冒雨出行。骆云飞 摄

山东四川云南广西等地部分地区降大到暴雨 局地大暴雨

昨日，山东东南部、江苏西北部、安徽北部、河南西部、四川盆地西部、云南中部和东南部、广西南部、广东西南部、海南北部及黑龙江西南部、吉林西北部等地部分地区降大到暴雨，四川成都、眉山、乐山和云南红河等局地降大暴雨，乐山局地260~320毫米（最大小时降水量60~81毫米）。

江淮四川盆地等地有较强降雨

27日，四川盆地西部以及黄淮南部、江淮、云南西部等地的部分地区有大雨、局地暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气；内蒙古东部、东北地区有阵雨或雷阵雨天气。28至29日，主雨带缓慢南压，江汉北部、江淮、江南东北部等地部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨。

华北江南等地有持续性高温天气

未来三天，华北东部、江南大部、华南中东部等地将持续出现35~37℃的高温天气，局地最高温度可达38~40℃。

未来三天具体预报

6月27日08时至28日08时，东北地区中东部、西北地区东南部、四川盆地西部、河南东南部、安徽北部、江苏中北部及云南西部和南部、西藏地区东南部、广西南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有中雨或大雨，其中，四川盆地西部、安徽东北部、江苏中部等地局地有暴雨（50~90毫米）；上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。内蒙古大部、华北北部、辽宁等地有4~6级风。

全国降水量预报图（6月27日08时-28日08时）

6月28日20时至29日20时，江汉北部、西北地区东南部、江淮西北部和东南部、江南东北部等地有中到大雨，局地有暴雨；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

全国降水量预报图（6月28日08时-29日08时）

6月29日08时至30日08时，黑龙江北部、西北地区东部、四川盆地西部、江淮、江汉、江南东北部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

全国降水量预报图（6月29日08时-30日08时）

责任编辑：张玉