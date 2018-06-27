法国总理首访华:提醒美国勿忘自由贸易带来的利益

原标题：专访|法国总理：中法合作不只核能航天，还有中小企业

近日，法国总理爱德华·菲利普（Edouard Philippe）携大型代表团到访中国，寻觅合作机会。

这是菲利普就任法国总理以来首次正式访华，他先后到访深圳、上海和北京三地。访问上海期间，菲利普总理在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访时透露，陪同他此次出访的企业中有四分之一是初创企业。“法中两国的经济关系肇始于两国在核能、航空航天和铁路行业的合作，这离不开那些大型企业，”菲利普说，“但在数字等新兴产业，法国现在也拥有一批富有竞争力的中小型初创企业，它们也能给经贸关系带来活力。”

稍早前，菲利普谈到，上海是一座国际化大都市，每次来沪访问都给我们留下美好深刻的印象。希望在既有良好合作基础上，进一步深化文化、教育、经贸等领域交流合作，携手努力为推动法中关系发展作出更大贡献。

今年1月，法国总统马克龙成功访华，中国国家主席习近平和马克龙总统就进一步提升中法全面战略伙伴关系水平达成重要共识。中国外交部发言人耿爽日前表示，菲利普总理此访相信将为增进两国政治互信，提升两国各领域交流合作水平发挥重要作用，为中法全面战略伙伴关系发展注入新动力。

中小企业成内政和经济外交汇聚点

23日傍晚，上海外滩已有百年历史的和平饭店，这栋曾有“远东第一楼”之称的地标建筑显得格外醒目，正门上方一面红白蓝三色法国国旗引得不少游人驻足拍照。

当晚，现年48岁的法国总理爱德华·菲利普如约来到饭店内的“泰晤士厅”接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）的独家专访。根据法国总理府透露的行程，菲利普此行在深圳、上海和北京三地都安排了与中国投资者的见面，目的是向中国企业介绍法国国内改革对赴法投资带来的便利。

“作为总理，我所做的一切都是有连续性的，目标是实现马克龙总统定下的既定方针。中国的发展令人惊叹，巨大的挑战和巨量的机遇并存，我相信法国企业可以带来很多东西。”菲利普总理如此解释此访和马克龙总统1月份访华之旅的联系。

今年1月，马克龙在其任内首次对华访问。这位年轻总统在中国的“首秀”一时间刮起了一阵“法国风”。除了在社交媒体上大量“圈粉”，更为观察家们注意的是他携带的高规格企业代表团。马克龙当时表示，“我不希望给人一种来中国访问只是为了签署高额订单的印象。与数字相比，我更注重后续的结果。”

自去年总统大选以来，马克龙和菲利普的新政府在国内不遗余力地展现其锐意进取的一面。其针对国铁等大型国有企业的改革和修改劳动法等措施，在国内引发了不小的讨论，但出发点是增强法国企业竞争力，让中小企业焕发活力来拉动法国经济增长。在此经济目标基础上，法国日益重视“一带一路”倡议，并有意在战略层面加强和中国的经贸合作。

菲利普在专访中强调，陪同他此次出访的企业中有四分之一是初创企业。在被问及来访主打中小型初创企业是否与法国国内改革有关时，他回答道：“本届政府的方针是鼓励法国人创新、创业和投资。在目前的改革中，我们出台了大量措施来便利中小企业的营商环境。例如在劳动法、税法和其他社会层面的立法方面，新政策的目的都是使法国人敢于创新和创业。”

而对于国内改革的总体目标，菲利普表示，“目标很明确，就是让法国变成欧洲最有竞争力、也最吸引人的国家。”菲利普的回答也指向了法国的外来投资政策。

不过，欧盟议会近来通过了加强外来投资审查的法案，这让不少欲前往欧洲投资的企业感到困惑，对此，菲利普则强调了法国近年来外商直接投资额的迅速增长。

选择上海深圳，“改革”是主题词

与马克龙主打“文明交流”牌，选择西安作为访华首站不同，菲利普在抵达北京前首先访问的是位于沿海的深圳和上海。

深圳和上海曾是中国改革开放的摇篮，不少经济和社会领域新政策都首先在此试点，然后推向全国。菲利普也坦言选择这两座城市进行访问有自己的考量，“深圳是中国经济改革开放的试验场，现在已经变成了中国经济奇迹的象征。在我之前，还没有在任法国总统和总理来访深圳，我这次填补了空白。”

“而上海则是目前中国经济的心脏，或许将来它仍将保持这一地位。在这里有世界第一大港，还有为数众多的法国企业和法国侨民，我十分希望来和他们打个招呼，并展示对他们的支持。”菲利普说道。

菲利普总理认为，法国目前经历的经济改革和中国的改革开放存在一些共通之处。菲利普进一步说，中国的改革至少有两个特点值得法国注意与借鉴，其一是政策试点，其二则是长期规划。“政策试点使得我们可以很快地调整方针，而长期规划使得战略具有连续性。这是我看到的中国改革经验中值得借鉴的地方。”他说。

欲团结伙伴国家坚守多边主义

菲利普总理访华，正值美国总统特朗普上周末威胁将对所有在欧盟组装的进口汽车征收20%关税、可能加剧“美欧贸易战”之际。而中欧经贸高层对话同样也在本月25日举行，在全球贸易战阴云下此次对话对中欧的意义十分重大。

“马克龙总统选择了多边主义，他在G7、国际组织和各种双边会谈中屡次强调了这一点。”菲利普告诉澎湃新闻说，“只有多边主义才能让每一方都实现繁荣和发展。”

在6月9日举行的G7峰会上，法国总统马克龙成为了不满美国贸易保护政策的国家领导人代表之一。马克龙在峰会前后多次表示西方各国应坚持多边主义原则，保持市场开放。

自从6月初美国对欧盟、加拿大和墨西哥加征钢铝进口税的措施生效以来，欧盟也祭出了自己的反制措施。20日，欧盟委员会表示，将从22日起，对进口自美国的28亿欧元产品征收25%的额外关税。

针对变化中的全球贸易环境，菲利普强调，经贸领域的单边主义会导致贫困并激化冲突，只有多边主义原则才能为大家带来繁荣。

事实上，自从马克龙胜选以来，多边主义和自由贸易，就一直是“马克龙主义”在外交领域的两张主牌。

菲利普认为，多边主义首先意味着拥有一个“朋友圈”，“现在来看，与多边主义背道而驰的诱惑正在加强。这种倾向很可能让所有人受损。作为回应，我们首先应该拥有一个团结而有力的欧洲立场，在此基础上才能提醒美国不要忘记多边主义和自由贸易带来的利益。”

“然后还应该和包含中国在内的伙伴国家一起，致力于实现互利互惠原则下的市场开放。”菲利普说道。

责任编辑：张申