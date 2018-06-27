原标题：国台办：两岸同胞骨肉亲情是离间不了的

中新网6月27日电 国台办发言人马晓光27日表示，两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，台湾当局企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。

资料图：马晓光 中新社发 张浩 摄

在当日举行的国台办例行新闻发布会上，有记者提问，蔡英文日前表示，台湾面对来自中国大陆要改变台湾人生活方式和压缩台湾国际空间的压力，希望国际社会制约大陆，请问发言人对此有何评论？

马晓光回应时说，台湾当局领导人的说法混淆视听，毫无事实依据。目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。这样的图谋不会得逞。两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。

马晓光指出，众所周知，是民进党当局破坏了两岸同胞共同努力得来不易的两岸关系和平发展的良好局面。我们的对台大政方针明确一贯，坚持“九二共识”毫不动摇，反对和遏制“台独”毫不含糊。

马晓光强调，我们秉持“两岸一家亲”理念，尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞的生活方式，率先同台湾同胞分享大陆发展机遇。我们出台的一系列为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供同等待遇的政策措施，增进了两岸同胞的亲情和福祉，为台湾同胞实现人生理想提供了更多更好的机遇与平台。

“今天，广大台湾同胞对大陆发展进步的关注，对‘31条’的欢迎，同他们对民进党当局两岸政策忧虑之深、对民进党执政失望之大、对岛内经济民生不满意度之高，形成鲜明对比。原因是什么，大家都可以好好想一想。”马晓光说。

责任编辑：张玉