河南唐河大风暴雨致棚子坍塌 4名工人被埋身亡

原标题：河南唐河大风暴雨致棚子意外坍塌 4名工人被埋身亡

中新网南阳6月27日电（记者 刘鹏）河南省唐河县政府27日消息，26日下午6时许，因暴雨大风恶劣天气致当地一企业棚子意外坍塌，4名避雨工人被埋，因伤势严重送医抢救无效死亡。

唐河县政府官网通报称，26日下午6：15分左右，因暴雨大风恶劣天气致唐河县源潭镇三宝牧业一堆肥棚子发生意外坍塌，棚顶被大风吹落200米开外，造成4名在此避雨的工人被埋。

图为唐河县政府官方网站情况通报。官网截图

接警后，唐河县公安、消防、120急救中心第一时间赶赴现场，迅速组织抢险救灾工作，被埋4人救出后被送至县医院抢救，因伤势严重，经抢救无效死亡。

事件发生后，唐河县委、县政府高度重视，迅速启动突发事件应急机制。当天晚上8点，县委、县政府召开由县委办、政府办、宣传部、政法委、公安局、安监局、卫计委、民政局等部门及源潭镇党委、政府参加的专题会议，成立灾害处置领导小组、事件调查小组、善后处置小组等，迅速开展善后处置工作。

目前，善后处置工作正在有序进行中。（完）

责任编辑：张玉