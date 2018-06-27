台湾已经成为大陆网军练习场？国台办：不值一驳

原标题：台湾已经成为大陆网军练习场？国台办：毫无依据不值一驳
中国台湾网6月27日北京讯 国务院台湾事务办公室今天上午10时在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，国台办发言人马晓光主持本次新闻发布会。
环球网记者：我们注意到有西方媒体频繁炒作过去两年台湾遭受大陆网络攻击事，台当局称，台湾已经成为大陆网军的练习场。请问发言人对此有何评论？
马晓光：这种报道毫无事实依据，不值得一驳。（中国台湾网 高旭）
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