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台湾已经成为大陆网军练习场？国台办：不值一驳

台湾已经成为大陆网军练习场？国台办：不值一驳
2018年06月27日 10:51 中国台湾网
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　　原标题：台湾已经成为大陆网军练习场？国台办：毫无依据不值一驳

　　中国台湾网6月27日北京讯　国务院台湾事务办公室今天上午10时在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，国台办发言人马晓光主持本次新闻发布会。

　　环球网记者：我们注意到有西方媒体频繁炒作过去两年台湾遭受大陆网络攻击事，台当局称，台湾已经成为大陆网军的练习场。请问发言人对此有何评论？

　　马晓光：这种报道毫无事实依据，不值得一驳。（中国台湾网 高旭）

责任编辑：吴金明

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