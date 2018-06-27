49%台湾成年人对大陆有好感 国台办回应

原标题：49%台湾成年人对大陆有好感 国台办：这样的趋势还会发展

中国台湾网6月27日北京讯 国务院台湾事务办公室今天上午10时在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，国台办发言人马晓光主持本次新闻发布会。

中国台湾网记者：台湾民意基金会日前公布民调，49%台湾成年人对大陆有好感，对大陆有好感的人更首度超越反感，该基金会董事长游盈隆形容，这是一个历史性转变，请问发言人对此如何评价？

马晓光：我们注意到这个民调，我们也多次就相关问题做出过我们的说明，阐述过我们的态度。我们相信，随着大陆的发展进步，随着我们各项对台政策措施的深入人心，越来越多的台湾同胞会更加参与到两岸关系发展的进程中来，为扎实推进两岸关系和平发展和祖国和平统一进程贡献心力，这样的趋势还会发展。（中国台湾网 高旭）

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