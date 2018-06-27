原标题：大陆如何说服台湾接受“一国两制”？ 国台办回应

海外网6月27日电 6月27日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人马晓光针对“一国两制”台湾模式的问题指出，“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾的现实情况，越来越多的台湾同胞会认识到并且接受和平统一的构想。

有记者提问，在上周末举行的第三届京台学者共研会里面探讨对“一国两制”台湾模式的理解，与会的学者提出来，包括像政权改造、政治符号处理、台湾的国际空间、军队的问题、海洋管辖权等等，将会与香港有不同之处。请问发言人有何评论？大陆如何说服台湾对“一国两制”持质疑态度的人？

马晓光表示，对于研讨会上学者提出的各种观点，我们不予评论。我要讲的是，和平统一、“一国两制”是我们解决台湾问题的基本方针。关于“一国两制”的科学构想，我们几代中央领导人都做过详细的阐述，它是尊重历史、尊重现实，最能充分照顾各方利益、实现国家统一的最佳方式。大家可能也都注意到，近年来，习近平总书记进一步强调指出，“一国两制”在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾的现实情况，充分吸收两岸各界的意见和建议，是能充分照顾到台湾同胞利益的安排，就是“三个充分”。他还进一步指出，我们所追求的国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同胞的心灵契合。我们对此有充分的信心，我们相信在两岸关系和平发展和推进祖国和平统一的进程中，越来越多的台湾同胞会认识到并且接受和平统一的构想。

责任编辑：张玉