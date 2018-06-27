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国台办：“台独”是一条走不通的邪路 勿玩火自焚

国台办：“台独”是一条走不通的邪路 勿玩火自焚
2018年06月27日 11:03 中国新闻网
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　　原标题：国台办：“台独”是一条走不通的邪路 勿玩火自焚

　　中新网6月27日电 国台办发言人马晓光27日强调，“台独”是一条走不通的邪路，损害的是台湾同胞的利益，警告“台独”势力不要玩火自焚。

资料图：国台办发言人马晓光新闻发布会上回答记者提问。 中新社记者 张勤 摄资料图：国台办发言人马晓光新闻发布会上回答记者提问。 中新社记者 张勤 摄

　　在27日举行的国台办例行新闻发布会上，有记者提问，“时代力量”日前召开记者会称，台立法机构应展开“公投法”修法补正，将领土变更等内容放入公投的选项，请问发言人对此有何评论？

　　马晓光回应说，我们多次强调，我们坚决反对任何势力以任何方式，包括以所谓“立法修法”的方式进行“台独”分裂活动，或者为“台独”分裂活动打开方便之门。“台独”是一条走不通的邪路，损害的是台湾同胞的利益。我们警告“台独”势力不要玩火自焚。

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责任编辑：张玉

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