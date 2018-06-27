美议员呼吁美台恢复所谓“外交关系”国台办回应

原标题：美议员呼吁美台恢复所谓的“外交关系”国台办回应

中国台湾网6月27日北京讯 国务院台湾事务办公室今天上午10点在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，国台办发言人马晓光主持本次新闻发布会。

中国日报记者：我们知道，美国联邦众议员罗拉巴克尔上周提出决议案，呼吁美台恢复所谓的“外交关系”，承认台湾为“主权独立国家”。台当局回应称，非常感谢。请问发言人对此有何评论？谢谢。

马晓光：我们讲过，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是具有坚实的法理依据的一种客观现实，也是国际社会的普遍共识。但是总有一些人不自量力，企图挑战国际社会普遍遵循的原则。我想这样一些杂音挡不住一个中国原则在国际社会进一步深化和扩大的历史发展趋势。（中国台湾网 卢佳静）

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