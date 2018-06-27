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两岸局势已走向激化？国台办:何去何从全看台当局

两岸局势已走向激化？国台办:何去何从全看台当局
2018年06月27日 11:17 海外网
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　　原标题：两岸局势已走向激化？国台办：何去何从全看台当局

台湾地区领导人蔡英文（图片来源：台媒资料图）台湾地区领导人蔡英文（图片来源：台媒资料图）

　　海外网6月27日电台湾地区领导人蔡英文25日接受外媒专访时叫嚣，世界各国应该与台湾当局联手制约大陆，防止大陆的“扩张霸权势力”。6月27日上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人马晓光针对此事作出回应。

　　有记者提问，蔡英文日前接受外媒专访是她就职以来发言措词最强硬的一次，加上两岸近来突发事件不断，是否意味着现在两岸局势将逐渐走向激化？请发言人评论一下。谢谢。

　　马晓光表示，两岸关系何去何从，球在台湾当局手里。我们希望他们不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。

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国台办举行新闻发布会 驳蔡英文“制约大陆”说

责任编辑：张玉

国台办两岸当局
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