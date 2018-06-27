原标题：国台办：两岸关系何去何从，球在台湾当局手里

资料图：国台办发言人马晓光。 中新社记者 张勤 摄

中新网6月27日电 国台办发言人马晓光27日说，两岸关系何去何从，球在台湾当局手里。希望他们不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。

在当日举行的国台办例行新闻发布会上，有记者提问，蔡英文日前接受外媒专访是她就职以来发言措词最强硬的一次，加上两岸近来突发事件不断，是否意味着现在两岸局势将逐渐走向激化？马晓光在回答此问题时，作出上述评论。

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