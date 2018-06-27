原标题：民调称近半台湾成年人对大陆有好感 国台办回应

中新网6月27日电 国台办发言人马晓光27日表示，随着大陆的发展进步，各项对台政策措施的深入人心，越来越多的台湾同胞会更加参与到两岸关系发展的进程中来，为扎实推进两岸关系和平发展和祖国和平统一进程贡献心力。

海峡两岸女大学生共骑行倡导“绿色共享”。 王东明 摄

在当日举行的国台办例行新闻发布会上，有记者提问，台湾民意基金会日前公布民调，49%台湾成年人对大陆有好感，对大陆有好感的人更首度超越反感，该基金会董事长游盈隆形容，这是一个历史性转变，请问发言人对此如何评价？

马晓光回应时说，已注意到这个民调，我们相信，随着大陆的发展进步，随着我们各项对台政策措施的深入人心，越来越多的台湾同胞会更加参与到两岸关系发展的进程中来，为扎实推进两岸关系和平发展和祖国和平统一进程贡献心力，这样的趋势还会发展。

责任编辑：张申