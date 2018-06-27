国台办：海峡两岸交流基地已达66家 欢迎台胞合作

原标题：国台办：海峡两岸交流基地达66家 欢迎台胞交流合作

中新网6月27日电 国台办27日举行例行新闻发布会，发言人马晓光应询介绍新设立的海峡两岸交流基地的相关情况。他表示，目前，海峡两岸交流基地已达66家，真诚欢迎台湾同胞、各界人士到这些交流基地参观考察，开展交流合作。

资料图：2017年12月13日，经中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室批准，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆成为“海峡两岸交流基地”，国台办副主任刘结一（右）向纪念馆授牌。中新社记者 泱波 摄

马晓光指出，2009年以来，国台办先后在山东、湖北、福建等21个省（区市）批准设立了60家海峡两岸交流基地。最近，又批准新设6家海峡两岸交流基地。它们是：河南省安阳市羑里城、福建省南安市郑成功故里、福建省福州市海峡青年交流营地、重庆市蚩尤九黎城、云南省保山市龙陵县松山抗战遗址、内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵。

马晓光称，这些交流基地的设立，综合考虑了当地文化资源特色和对台交流情况，为两岸同胞回顾历史、品味文化、畅叙亲情和追求共同发展机会搭建了平台，充分展现了两岸同胞同根同源的血脉亲情。

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