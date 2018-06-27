原标题：国台办回应两岸关系热点 吁台湾当局勿错估大势

中新网6月27日电 国台办27日举行例行新闻发布会，发言人马晓光就近期两岸关系热点问题回答记者提问。马晓光在发布会上指出，两岸关系何去何从，球在台湾当局手里。希望他们不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。

资料图：国台办发言人马晓光新闻发布会上回答记者提问。 中新社记者 张勤 摄

[“台独”是一条走不通的邪路 勿玩火自焚]

“时代力量”日前召开记者会称，台立法机构应展开“公投法”修法补正，将领土变更等内容放入公投的选项。马晓光回应说，我们坚决反对任何势力以任何方式，包括以所谓“立法修法”的方式进行“台独”分裂活动，或者为“台独”分裂活动打开方便之门。“台独”是一条走不通的邪路，损害的是台湾同胞的利益。我们警告“台独”势力不要玩火自焚。

[回应解放军海军绕台跨区训练警告“台独”？]

解放军海军日前组织舰艇编队绕台跨区训练，这是大陆对岛内“台独”分裂活动的进一步警告吗？马晓光回应称，我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力挫败任何形式的“台独”分裂图谋和行径，捍卫国家主权和领土完整，绝不容忍“台独”势力破坏台海和平稳定、干扰中华民族伟大复兴的进程。

[相信越来越多台湾同胞会认识并接受和平统一构想]

大陆如何说服台湾对“一国两制”持质疑态度的人？马晓光说，和平统一、“一国两制”是大陆解决台湾问题的基本方针。相信在两岸关系和平发展和推进祖国和平统一的进程中，越来越多的台湾同胞会认识到并且接受和平统一的构想。

[回应陈菊公开称蔡英文坚持“九二无共识”]

针对陈菊日前公开称，蔡英文坚持“九二无共识”，马晓光回应说，台湾当局领导人在这个时候再次罔顾事实，高调否认“九二共识”，他们的政治目的何在，两岸同胞要高度警惕。

[民进党当局绑架台湾民众利益做赌注是徒劳的]

台当局官员鼓励民众拒搭将台湾列为大陆一部分的航空公司飞机，马晓光对此回应称，民进党当局逆潮流而动，并不惜绑架台湾民众和台湾业者的利益来做赌注，这个做法是徒劳的。

[回应“台独”势力鼓动“禁挂五星红旗公投”]

针对台湾“独派”团体打算发动台湾民众在台湾禁挂“五星红旗”公投一事，马晓光指出，操弄这样的公投实际是以台湾人民的利益为赌注来挑战一中原则，制造两岸对立，这种玩火自焚的行为必将自食恶果。

[谈“王炳忠起诉书”：满纸荒唐言]

日前，新党青年成员王炳忠等人被台湾当局以所谓的“妨害安全罪”起诉，有关的“起诉书”中还涉及到了大陆的有关部门。马晓光称，这篇所谓的“起诉书”满纸荒唐言，有关说法完全是无中生有、别有用心，彻底暴露了民进党当局一边放任纵容“台独”分裂行径，一边打压主张统一的台湾人士的政治本质。

资料图：国务院台湾事务办公室发言人马晓光。 中新社发 张浩 摄

[回应蔡英文称愿与大陆领导人会面：持怀疑态度]

对于“蔡英文称愿意与大陆领导人会面”一事，马晓光表示，她发出这样的提议有多少真实成份在里面，两岸民众和舆论都持怀疑态度。

[大陆记者申请赴台驻点被拒 创下恶例]

东南卫视一名记者日前按程序申请赴台驻点采访，结果遭到台当局的拒绝。马晓光证实确有此事发生，称创下了两岸互派驻点记者采访以来的恶例。一段时间以来，民进党当局以各种手段限制和阻挠两岸交流合作，现在又变本加厉地为两岸新闻交流设置障碍，这些做法不得人心，必须予以揭露和谴责。

[两岸关系何去何从，球在台湾当局手里]

蔡英文日前接受外媒专访是她就职以来发言措词最强硬的一次，加上两岸近来突发事件不断，是否意味着现在两岸局势将逐渐走向激化？马晓光说，两岸关系何去何从，球在台湾当局手里。希望他们不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。

[推动两岸同胞交流合作的步伐不会停息]

马晓光在应询介绍各地各部门落实“31条惠及台胞措施”新进展时表示，我们推动两岸同胞交流合作的步伐不会停息，为两岸同胞谋福祉的真诚善意不会改变。台湾同胞在大陆发展的机遇会更大，天地会更广阔。

[两岸同胞骨肉亲情是离间不了的]

蔡英文日前表示，台湾面对来自中国大陆要改变台湾人生活方式和压缩台湾国际空间的压力，希望国际社会制约大陆。马晓光回应时说，台湾当局领导人的说法混淆视听，毫无事实依据。目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。这样的图谋不会得逞。两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。

[回应民调称近半台湾成年人对大陆有好感]

台湾民意基金会日前公布民调，49%台湾成年人对大陆有好感，对大陆有好感的人更首度超越反感。马晓光表示，随着大陆的发展进步，各项对台政策措施的深入人心，越来越多的台湾同胞会更加参与到两岸关系发展的进程中来，为扎实推进两岸关系和平发展和祖国和平统一进程贡献心力。

[证实洪秀柱将出席首届海峡两岸青年发展论坛]

由台湾中华青雁和平教育基金会与大陆有关单位共同主办的首届海峡两岸青年发展论坛，将于7月8日在浙江杭州召开。中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱女士届时将赴杭州出席论坛有关活动，并进行参访。

责任编辑：张申