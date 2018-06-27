四川资阳和绵阳两地级市市长同日履新市委书记

原标题：四川两地市市长同日履新市委书记

6月27日，四川省委同步调整两地市主要领导：资阳市、绵阳市市长分别履新市委书记。

据川报观察报道，四川省委决定，资阳市委副书记、市长陈吉明任资阳市委书记；绵阳市委副书记、市长刘超任绵阳市委书记。

公开简历显示，新任资阳市委书记陈吉明出生于1962年5月，四川富顺人，中共党员，1984年7月参加工作，四川省委党校经济学专业毕业，党校研究生学历。

陈吉明曾先后担任过四川省自贡市政府秘书长、办公室主任，副市长，市委常委、常务副市长等职。2014年9月，陈吉明调任资阳市委副书记，随后出任资阳市市长，直至此次履新。

而原任资阳市委书记的周喜安已于今年1月跨省升任安徽省副省长。

此外，6月27日当天，官方还宣布了四川省妇联党组书记、主席吴旭（女，1970.4）出任资阳市委副书记，提名资阳市市长。

履新绵阳市委书记的刘超出生于1971年11月，辽宁阜新人，1990年12月加入中国共产党，1993年7月参加工作，中国政法大学刑法学专业毕业，研究生学历，法学博士。

刘超曾在中央工作多年，历任公安部户政管理局、治安管理局科员、副主任科员、主任科员、助理调研员等职，后调入国务院办公厅，从副处级逐步成长为副局级干部。2007年8月，刘超转任中央办公厅副局级干部，并于2009年7月擢升正局级。

2009年7月起，刘超“空降”四川省，先后担任成都市委常委、统战部部长、成都天府新区筹备组组长、成都高新区党工委书记等职，后于2015年转任绵阳市委副书记、市长。今年6月起，刘超已经以绵阳市委副书记、市长身份，主持绵阳市委工作。

原任绵阳市委书记的彭宇行于去年9月当选四川省副省长，后于同年12月卸任绵阳市委书记职务。

责任编辑：张申