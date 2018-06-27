原标题：环保督察“回头看”已立案侦查208件 问责1939人

中新网6月27日电 据生态环境部官方微博消息，第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组基本完成第二阶段下沉督察任务，6个督察组共收到群众举报29245件，受理有效举报24246件，累计向被督察地方转办交办23087件；各被督察地方完成查处12409件，其中立案处罚2579家，罚款25096万元；立案侦查208件，拘留235人；约谈1065人，问责1939人。

资料图：生态环境部。 中新社记者 贾天勇 摄

第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于2018年5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省（区）实施督察进驻。截至6月25日，6个督察组基本完成第二阶段下沉督察任务。

下沉督察阶段，各督察组通过深入基层、深入一线、深入现场，进一步调查核实具体生态环境问题，坚决查处“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题，并陆续公开30余个典型案例，不断传导督察压力，推进地方边督边改。同时，各督察组高度重视人民群众生态环境诉求，及时转办督办人民群众生态环境举报，并现场抽查核实被督察地方办理情况。

被督察地方党委和政府高度重视中央环保督察“回头看”，借势借力推动解决突出生态环境问题，边督边改工作取得显著成效。

一批群众身边的垃圾、恶臭、噪声、扬尘等污染问题得以有效解决；

一批整改不到位、不彻底，群众不满意的生态环境问题得以再次查处，彻底解决；

一批“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”的问题得以查处到位，严肃问责；

一批历史遗留的生态环境问题得以曝光、引起重视，并全面启动整治工作。

同时，各地继续通过“一台一报一网”及时公开边督边改情况，积极回应社会关切，通过一批批具体问题的推动解决，人民群众获得感得到明显提升。

截至6月25日晚20：00，6个督察组共收到群众举报29245件，受理有效举报24246件，经梳理合并重复举报，累计向被督察地方转办交办23087件；各被督察地方完成查处12409件，其中立案处罚2579家，罚款25096万元；立案侦查208件，拘留235人；约谈1065人，问责1939人。

但从各被督察地方报送情况看，广东群众举报办结率偏低；黑龙江、河南群众举报不实问题占比较高；广西、宁夏尚无因环境违法犯罪而拘留的人员。这些需要引起当地党委、政府高度重视。

根据安排，各督察组已陆续进入第三阶段督察，梳理情况，整理案卷，并开展必要的补充调查取证。同时，各督察组继续受理人民群众生态环境问题信访举报，并针对突出问题或重复举报较多问题开展抽查核实。

责任编辑：张玉