原标题：巴西总统签署中国移民日法令 中国外交官侨领出席

图为巴西总统特梅尔（中）在总统府签署“中国移民日”法令。 钟小新 摄

中新网巴西利亚6月26日电 （记者 莫成雄）当地时间6月26日下午，巴西总统特梅尔在总统府签署“中国移民日”法令，每年8月15日的“中国移民日”正式生效。

中国驻巴西大使馆临时代办宋扬、李金章大使夫人黄敏慧、参赞兼总领事熊利春、公参瞿瑜辉，以及华人华侨代表、在巴中文媒体及巴西联邦众议员等约100人应邀出席仪式，共同见证了这一历史性时刻。

图为巴西总统特梅尔签署“中国移民日”法令后发表讲话。 钟小新 摄

特梅尔签署法令后发表讲话表示，随着中国日益发展，中国已成为巴西主要经贸伙伴，两国在贸易、投资、能源资源、航空航天等多个领域及在金砖机制等框架下保持了良好合作，巴中关系已成为当今世界最有活力、内涵最丰富的双边关系之一。两国教育、影视、旅游领域合作日益密切，人员往来日益频繁，为两国关系发展提供了坚实民意支撑。巴方希望不断加强对华关系，使其更好服务两国发展，共同造福两国人民。

图为出席签署仪式的圣保罗侨领张伟（右三）、王小军（右二）、叶碎永（右一）与巴西总统特梅尔（左二）合影。 钟小新 摄

特梅尔积极评价华人华侨为巴西发展所做的贡献。他表示，华人华侨把博大精深的中国文化带到了巴西。此次通过立法形式将每年8月15日设定为“中国移民日”，将进一步丰富巴西文化的多元化、包容性内涵，也将载入两国人文交流的史册。

图为出席签署仪式的圣保罗侨领叶碎永（右）与巴西总统特梅尔合影。 钟小新 摄

巴中议员阵线主席、法案起草人皮纳托众议员及联邦众议员、法案提案人佩隆迪在致辞中表示，特梅尔总统签署“中国移民日”法令是对华人华侨为巴西所做贡献的认可，也是兄弟般的巴中人民并肩前行的生动体现。中国的发展成就令世人赞叹，是巴西不可或缺的重要合作伙伴。相信设立“中国移民日”将进一步推动两国人民的友好交往，希望更多中国企业和民众来巴西投资兴业、旅游观光。

图为出席签署仪式的圣保罗侨领叶王永（右一）与巴西总统特梅尔（右二）合影。 钟小新 摄

“中国移民日”正式生效后，广大华人华侨感到十分高兴。前来参加签署仪式的圣保罗侨领张伟、叶碎永、王小军、留小军、叶王永等表示，“中国移民日”的设立让我们华人华侨有了自己的节日，我们要以此为契机，加强与巴西各方面的合作与交流，积极融入当地社会，为巴西经济社会的发展和促进中巴两国友好关系向前发展做出新贡献。（完）

责任编辑：张玉