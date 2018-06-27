原标题：“干烤”！今天下午北京海淀丰台等气温直逼40℃

中国天气网讯 今天（27日）北京午后“热力升级”，海淀、丰台、大兴气温直逼40℃，由于相对湿度低，简直就是“干烤”！目前，北京正处于高温黄色预警中。

今天，北京高温持续，午后热力升级。据北京市专业气象台首席尤焕苓分析，14时49分海淀气温达到39.9℃，丰台达到39.2℃，大兴达到39.2℃。今年来北京气温最高值（以南郊观象台为准）为39℃，下午南郊观象台气温达到38.8℃左右，气温或仍有升高的可能性，或刷新今年来气温纪录。

北京今天天空湛蓝，云朵似棉花糖。张辉 摄

北京市气象台14时发布预报：今天下午晴转多云，北风3、4级，阵风6级左右，最高气温38℃；夜间多云转晴，北风2、3级，最低气温25℃。

目前，北京正处于高温黄色预警中。预计本周，北京高温仍将持续，并多以晴热为主。近期，北京高温持续，紫外线强，市民出行需注意防暑防晒。

责任编辑：余鹏飞