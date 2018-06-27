武警河南省总队司令员时隔一年再换人 黄锦明调任

原标题：大兴安岭军分区司令员黄锦明调任武警河南省总队司令员

时隔一年之后，武警河南省总队司令员再度换人。

据武警河南省总队官方微信公众号消息，6月25日，在建党97周年即将来临之际，总队隆重召开2018年先进党组织优秀共产党员表彰大会。

黄锦明

会议由总队党委副书记、司令员黄锦明主持，总队党委书记、政治委员徐元鸿讲话，总队部门以上领导、机关基层全体官兵参加会议。

上述官方消息证实，黄锦明已经接替刘勇军出任武警河南省总队司令员一职。公开资料显示，黄锦明此前担任大兴安岭军分区司令员，大校军衔。

此次转入武警部队任职，也意味着黄锦明已跻身副军级。

在黄锦明之前担任武警河南省总队司令员的是刘勇军。2017年6月，武警8680部队部队长刘勇军接替唐大淮出任武警河南省总队司令员。

责任编辑：余鹏飞