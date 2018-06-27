美拟限制外国投资避免军事科技转移中国?中方回应

原标题：2018年6月27日外交部发言人陆慷主持例行记者会

应国务委员兼外交部长王毅邀请，孟加拉人民共和国外交部长阿布·哈桑·默罕默德·阿里将于6月28日至30日访华。

问：你能否介绍孟加拉国外长访华有何安排？中方对此有何期待？

答：中国和孟加拉国是友好近邻。2016年10月，习近平主席对孟加拉国进行里程碑式国事访问，将中孟关系提升为战略合作伙伴关系。阿里外长此访期间，双方将加强对接，进一步落实好习近平主席访问孟加拉国的成果，推动两国各领域合作取得更大进展。王毅国务委员兼外长将同阿里外长举行会谈，就中孟关系及共同关心的问题深入交换意见。中方期待同孟方一道，携手打造新时代的中孟战略合作伙伴关系。

问：据报道，韩国世宗市一工地26日发生火灾，迄今已造成多名中国公民伤亡。你能否进一步介绍有关情况？外交部和有关使领馆目前都做了哪些工作？

答：当地时间26日下午，韩国世宗市一建筑工地发生火灾。截至目前，火灾已造成多名中国公民伤亡，包括1人遇难、15人受伤，其中1人伤势较重。

事发后，外交部和中国驻韩国使馆迅速启动应急机制。中国驻韩国使馆迅速派工作组赶赴现场核实了解情况，要求韩方妥善保存遇难中国同胞遗体，全力救治伤员，尽最大努力做好善后工作，并尽快查清事故原因。使馆负责人还赴医院探望、慰问伤员。根据我们掌握的情况，目前已有7名轻伤人员出院。

中国外交部和驻韩国使馆将继续关注事件进展，与韩方保持密切沟通，并为有关人员家属赴韩提供积极协助。

问：据报道，澳大利亚将通过新立法，以防止外国政府干预澳国内政治。澳大利亚总理特恩布尔讨论该法案时，提到了关于中方影响令人担忧的报道。该项法案通过是否可能进一步恶化中澳关系？

答：立法是一国内政，我们原则上不作评论。

至于有关方面一段时期以来发表一些言论，试图把中国因素牵涉其中，甚至作出一些妄加揣测的评论，我要再次强调，中国外交最根本和长期以来一直奉行的一项原则，就是不干涉他国内政。我们是这么说的，也是这么做的。我们还希望世界上所有国家都能在国际关系中奉行不干涉他国内政的原则。希望各国都能摒弃冷战思维，在相互尊重、平等相待的基础上，更好推进相互交流和合作。我们相信这样更符合各国人民的利益。

问：据报道，美国防长马蒂斯在中国访问三天，今天和明天有何安排？他此访将谈及哪些议题？是否会讨论南海问题和朝鲜弃核？

答：昨天，我已简要介绍马蒂斯防长访华有关情况，这是双方早已商定好的一次访问。事实上，中美两军交往也是中美两国在广泛领域交流与合作的重要组成部分。一段时间以来，中美两军交往也继续取得一些进展。

至于你提到马蒂斯此次访华的背景，包括媒体比较关注的中美之间在一些领域存在的分歧，昨天我也说过，中美两个大国之间的接触面这么大，交往这么多，在不同时期和不同领域出现一些情况，也不足为奇。关键是双方应本着相互尊重的精神，妥善处理好相互关系中出现的一些情况，使中美关系能更好地造福两国和两国人民。

关于马蒂斯防长今明两天的活动安排，中国领导人和中国军方领导人将与他举行一系列会见会谈。有关具体情况，请你耐心等待即将发布的消息。就像你提到的，双方可能谈及朝核以及其他问题。此访使中美双方能就双边关系、包括两军关系，以及共同关心的问题深入交换意见。

问：据报道，美国政府高官称，美方要求包括中国在内的一些国家停止从伊朗进口原油。中方对此有何回应？

答：我看到了有关报道。这是不是美国政府的正式立场，你只能向美方求证。

中国和伊朗是友好国家。我们在符合各自国际法义务的框架内保持着正常交往与合作，包括经贸和能源领域的合作，这无可非议。

问：据报道，日本前首相、永青文库理事长细川护熙26日向中国国家图书馆捐赠了其收藏的4175册汉籍。外交部对此有何评论？

答：细川护熙先生长期致力于中日友好事业，我们对他此次捐赠大量珍贵汉籍的义举高度赞赏。此次捐赠汉籍体现了中日两国共通的传统文化纽带，书写了新时代中日友好交往新的佳话。今年是中日和平友好条约缔结40周年。此次捐赠大量汉籍给中国国家图书馆也是中日和平友好条约缔结40周年的一项重要纪念活动。我们希望两国各界继续开展多种形式的交流与合作，增进相互理解和友好感情，共同推动中日关系持续改善和发展。

问：据报道，美国财政部正在制定限制外国投资美高科技产业的措施，美国会众议院已通过收紧外国企业在美投资规则的法案。美共和党议员认为，这样能避免将可用于军事领域的科技转移到中国。外交部对此有何评论？

答：昨天，美国政府高层有关表态以及美国会众议院通过的有关议案，将在全球范围内、对世界主要经济体之间的投资和贸易关系产生什么样的影响，特别是在当前形势下对全球宏观经济产生何种影响，我们会继续密切关注。中国商务部新闻发言人今天上午也强调，我们会关注并评估美方有关动向对中国企业的潜在影响。

至于你提到美国个别议员所作评论，就中方原则立场而言，我们一直认为，当前形势下各方应为国家间、特别是世界主要经济体之间的经贸关系提供便利，共同努力促进全球贸易投资自由化和便利化，而不是相反。更不应为国家间正常经贸投资活动赋予过多冷战、零和思维和政治色彩。

责任编辑：张迪