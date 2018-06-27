美航空公司拒改涉台标注 美网友:做好损失准备吧

原标题：视界丨美航空公司就涉台标注与政府交涉 美网友：不改错就做好损失的准备吧
据美国媒体报道，达美航空和美国航空近日相继表示，他们正在与美国政府就整改涉台信息进行交涉。这些公司担心如拒不修改，或将面临难以承受的严重后果。
此前已经有多家外国航空公司更改了错误的标注方式。
据彭博社网站6月26日报道，达美航空和美国航空作为最后几个拒不整改的公司，将可能面临中方的反制措施，还将承受中国大陆旅客数量减少的后果。
外媒援引业内人士分析认为，“美国航空公司的中国航线很多，因此冒犯中国会承受很大损失。”
早前，据外媒报道，美国官员曾向美国的航空公司施压不要修改官网的涉台表述——尽管这一表述不符合一个中国原则。
尽管如此，面对国际舆论压力、担心出现中国业务停摆和旅客航线减少等后果，达美航空和美国航空正在与美国政府协商，而美国联合航空公司拒绝回应。
英国《金融时报》曾引述知情人士的消息称，美国航空公司本身愿意修改，但迫于美国政府压力迟迟未决。
美国航空公司的动向也引起了岛内媒体的关注，台湾“中时电子报”网站刊文指出，如果美国航空公司一味坚持错误，这样做的后果恐怕会流失中国大陆乘客。
在社交媒体上，有美网友劝诫本国航空公司：“假如你们继续忽视中方要求，就做好乘客和航班减少的准备吧！”
“台湾应该被标注为‘中国台湾’，根据‘一个中国’的原则。”
而中国网友则淡定表示：“想在中国做生意就要遵守中国的法律。”
对于外国航空公司官网中涉及中国港澳台地区标识问题，中国外交部发言人曾多次明确表态：世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。
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