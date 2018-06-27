湖南省委政法委:把保护长江生态环境放压倒性位置

原标题：湖南省委政法委：把保护和修复长江生态环境摆在压倒性位置

6月27日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从湖南省委政法委获悉，湖南省委政法委近日出台《关于服务坚持生态优先绿色发展深入实施长江经济带发展战略大力推动湖南高质量发展的意见》（以下简称《意见》），要求全省政法机关充分发挥职能作用，把保护和修复长江生态环境摆在压倒性位置，统筹湖南“一湖四水”与整体生态，加大执法司法力度，依法从严惩治破坏生态环境资源的违法犯罪。

《意见》强调，湖南全省政法机关要突出绿色发展、高质量发展对政法机关执法办案的新要求，把保护和修复长江生态环境摆在压倒性位置，把着力解决突出环境问题作为紧迫任务，科学把握执法办案的时度效，实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。要统筹“一湖四水”与整体生态，加大执法司法力度，依法从严惩治破坏生态环境资源的违法犯罪。推进生态环境资源保护公益诉讼，有效解决党委政府关注、人民群众反映强烈的破坏生态环境资源的典型案件。依法支持、配合有关部门，严格执行涉生态环境资源保护事项的行政审批，严格产业项目准入。

《意见》要求，在打好污染防治攻坚战的同时，要统筹打好防范化解重大风险、精准脱贫攻坚战，严防经济金融风险向社会政治领域传导。集中排查、有效预防化解涉及突出环境问题、“一湖四水”治理、环境建设项目、相关产业调整的矛盾纠纷。主动参与地方有关立法，积极配合推进涉及生态环境保护亟需配套的地方立法进程。

《意见》还强调，要加强与纪检监察的衔接配合，做到有案必查、有腐必惩。要落实“谁执法谁普法”责任制，建立以案释法制度，深入解读生态环境保护法律法规，把普法工作融入执法司法日常活动。建立党委政法委统筹协调，法院、检察院、公安、司法行政等政法单位衔接联动、高效顺畅的协调推动工作机制。

责任编辑：余鹏飞