京沪高铁多趟列车晚点 列车广播称“无行车信号”

原标题：京沪高铁多趟列车晚点：广播称无行车信号，涉部分复兴号列车
6月27日下午，京沪高铁多趟列车晚点。
澎湃新闻记者从一名该次列车旅客处了解到，6月27日下午约16时50分，从上海虹桥开往北京南的G4次“复兴号”列车，在原本不途径泰安站的情况下，在泰安站停靠将近30分钟。列车广播中解释称，因“前方无行车信号，造成列车晚点”。
该旅客表示，除自身乘坐的G4“复兴号”列车外，还可看到从福州开往北京南的G56次列车和从上海虹桥开往烟台的G460次列车，均在同时期停靠在泰安站。其中，G56次列车在时刻表内并无计划停靠泰安，G460次列车在泰安站的原计划停靠时间为13分钟。据该旅客反映，这两列列车在泰安站的停靠时间均超过30分钟，“G4车走的时候，其余两个车都还在。”
据上述旅客反映，17时23分许，G4次列车恢复开行，且正常加速至约350公里每小时。车上广播称，列车晚点大约40分钟。
目前，北京和上海铁路部门尚未公布前述列车晚点的具体原因。
据中国铁路上海局集团有限公司官方微博公布的消息，截至6月27日18时20分，京沪高铁主要晚点列车有4趟，分别为G148次列车晚点53分，G150次列车晚点38分，G152次列车晚点39分，G60次列车晚点39分。
北京铁路局方面尚未在微博公布6月27日的列车正晚点信息。澎湃新闻记者查询铁路12306微信公众号得到，6月27日从上海虹桥开往北京南的G4次列车，预计到达北京南站时间为19时05分，比原定到达时间晚了将近半小时。
根据济南铁路客户服务中心12306提供的信息，截至6月27日17时30分，G460次列车预计晚点37分钟以上。其余济南地区京沪高铁和胶济客专晚点5分钟以上列车包括：G236次列车预计晚点13分钟以上，G316次列车预计晚点11分钟以上，G242次列车预计晚点25分钟以上，G276次列车预计晚点41分钟以上，G142次列车预计晚点27分钟以上，G280次列车预计晚点29分钟以上，G140次列车预计晚点36分钟以上，G138次列车预计晚点36分钟以上，G134次列车预计晚点36分钟以上，G412次列车预计晚点43分钟以上，G461次列车预计晚点37分钟以上。具体晚点原因未公布。
此前京沪高铁也出现过信号故障问题。据央视网2017年9月9日报道，2017年9月8日17时20分左右，京沪高铁因出现信号故障，导致全线双向停运，39趟列车晚点。18时左右，上海铁路局发布微博称，因蚌埠-南通信号故障，京沪高铁部分列车晚点运行，铁路部门全力抢修中。19时31分京沪高铁设备故障排除，列车运行秩序逐步恢复，陆续放行积压列车。此次信号故障，导致上海虹桥火车站、江苏南京南火车站等沿线各站旅客滞留。当晚23点，列车运行秩序逐步恢复。
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