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韩国世宗市火灾致中国公民1死15伤 7人已出院

韩国世宗市火灾致中国公民1死15伤 7人已出院
2018年06月27日 20:45 新华网
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　　原标题：韩国世宗市火灾7名中国伤员已出院

　　新华社首尔6月27日电（记者陆睿　耿学鹏）据中国驻韩国大使馆27日的最新消息，韩国中部世宗市建筑工地火灾已造成1名中国公民遇难、15名中国公民受伤，目前已有7名伤者出院。

　　世宗市一座商住两用建筑工地26日发生火灾。中国驻韩国大使馆领事部副主任朱纪忠告诉记者，火灾中1名受重伤的中国公民已被转送到医疗条件更好的首尔接受治疗。另外14名受轻伤的中国公民中，已有7人出院，其余7人没有生命危险。

　　使馆方面表示，目前韩方正在对火灾原因展开调查。使馆高度关注事态发展和后续工作，敦促韩方全力救治中国公民并做好遇难者善后工作。

　　韩国媒体报道说，截至目前，火灾已致3人遇难、37人受伤。有目击者说，火灾起于当地时间26日13时左右，起火点位于建筑的地下停车场。据初步统计，事发时现场有169名工人。

　　当地消防部门出动了49辆消防车和大约200名消防人员进行灭火和救援。消防人员说，由于起火在建建筑未配备消防设备，同时工地内存放有大量易燃物品，增加了灭火难度。

责任编辑：张迪

世宗市火灾出院
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