原标题：美防长马蒂斯访华之际 首届中非防务安全论坛开幕

据新华网26日报道，中国国防部主办的首届中非防务安全论坛当天在北京开幕。来自50个非洲国家和非盟防务部门、军队代表参加了论坛，其中包括塞拉利昂、南苏丹等国的12位总参谋长、副总参谋长。

值得注意的是，本届论坛正值美国国防部长马蒂斯访华之际。外媒认为，随着美国频繁撤回其之前在国际事务中所做出的承诺，中国希望趁此机会向非洲以及全世界投射更多的影响力。

图源：国防部网

本届论坛主题为“携手合作，守望相助”。

各方代表将围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“一带一路”倡议与中非命运共同体、非洲地区安全形势、非洲自主安全能力建设、新时代中非军事关系等议题深入研讨，并参观中国陆、海、空军部队。

军委国际军事合作办公室主任胡昌明代表中方致辞时表示，这次论坛旨在落实习主席与非洲国家领导人就构建中非命运共同体达成的共识，进一步深化中非防务安全合作，推动中非军事关系提质升级。

塞拉利昂军队总参谋长塞萨伊代表非方致辞时表示，非洲重视发展对华军事关系，高度赞赏中方举办本届论坛，希望通过这个重要的多边对话合作平台加强与中国军队交流合作，为非中关系长远发展注入活力。

论坛正值美防长访华

首届中非防务安全论坛开幕，正值马蒂斯访华期间。

26日，北京，美国防长马蒂斯抵达机场。图源：视觉中国

他于26日抵达北京，这是他就任美国国防部长17个月以来首次访华，此访距离上一次美国国防部长访华已有四年之久。

对此，西班牙《国家报》26日报道认为，“中国通过该论坛向非洲投射更多影响力同时，美国却在为该论坛的召开而感到悲伤”。

文章还援引斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的统计数据，自从2013年习近平任中国国家主席以来，中国对非洲大陆（特指撒哈拉沙漠以南的非洲地区，不包括非洲北部地区）年出口军火贸易额提高了55%，成为继俄罗斯之后，该地区第二大的军火出口国。

另外，中国还积极派遣军队参加亚丁湾国际护航任务以及该地区维护任务，并在索马里半岛建立了吉布提海军基地。

反观美国，自2018年1月美国总统特朗普发出对非洲国家的侮辱性言论后，美国政府对非洲大陆就一直没有表现出足够的兴趣，至今负责处理非洲事务的官员仍是唐纳德·山本（Donald Yamamoto）与几位驻非洲国家的大使。

对此，德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的专家勒加达（Helena Legarda）表示，中国积极与非洲地区国家开展安全与防务合作是因为中国要保护在该地区的利益，并保障其新丝绸之路的海上连接。

中对非安全事务的建设性介入日渐加深

“习近平主席曾向非洲国家承诺提供一亿美元军事援助，目前这一承诺正在落实，很快将有一批军援物资到达非洲国家。”6月4日，中国政府非洲事务特别代表许镜湖对澎湃新闻透露。

2015年9月，中国国家主席习近平在纽约联合国总部出席第70届联合国大会时表示，未来5年内，中国将向非盟提供总额为1亿美元的无偿军事援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设。

据许镜湖介绍，中国也正通过帮助非洲国家培训维和人员、军警、反恐人员等方式，促使非洲国家更有效地维护自身和平与安全。

在4日由上海国际问题研究院主办的“国际对非发展合作：成就、挑战与展望” 2018年非洲论坛上，非洲大陆的安全问题受到广泛关注。

许镜湖大使强调，中国提倡从源头上解决问题，通过发展来改善民生、增加就业、消除贫困，进而从源头上能铲除动荡、冲突和滋长不安全因素的土壤。

对于非洲面临的安全困境，作为联合国安理会常任理事国之一，中国不仅是联合国维和项目的第二大出资国，中国军人的身影也出现在了几乎所有的非洲维和行动中。

上海国际问题研究院外交政策研究所所长张春指出：“联合国维和行动是中国与非洲在和平安全领域合作发展最快的一项。起初我们只是提供物流和后勤支持，后来逐渐发展为派遣安全部队、直接参与维和行动，进而参与了更多冲突调解和人道主义援助等工作。中非在安全领域的合作正越来越深入。”

另外，中非防务合作并不鲜见。

除了联合国框架下的维和行动外，中国在吉布提建立了首个海外补给基地。而在2016年9月，8家军贸公司以“中国防务”国家展团形式亮相非洲航空航天与防务展时，也曾引发非洲各国军队、政府高层、专家以及参展商的高度关注。

张春预计，未来几年，还将出现更多与中非防务安全论坛类似的合作论坛，或将涉及国家治理、内政安全等多个领域。“这也是中非合作过程中加强全面合作关系的自然结果。”

责任编辑：余鹏飞