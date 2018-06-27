中共上海市第十一届委员会第四次全体会议决议

原标题：中国共产党上海市第十一届委员会第四次全体会议决议

中国共产党上海市第十一届委员会第四次全体会议决议

（2018年6月27日中国共产党上海市第十一届委员会第四次全体会议通过）

中国共产党上海市第十一届委员会于2018年6月27日召开第四次全体会议。

出席这次全会的有，市委委员80人，市委候补委员12人。市纪委委员、有关方面负责同志和部分党的十九大上海代表、市第十一次党代表大会代表列席了全会。

全会由市委常委会主持。全会审议通过了《中共上海市委关于面向全球面向未来提升上海城市能级和核心竞争力的意见》。李强同志就《意见（讨论稿）》作了说明。

全会认为，进入新时代，上海肩负着特殊的使命和责任，按照中央对上海的定位和要求，要加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市，建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，主动服务“一带一路”建设和长江经济带发展等国家重大战略，推动长三角地区实现更高质量一体化发展，深化自由贸易试验区改革，当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者，必须着力提升城市能级和核心竞争力。这是世界城市发展的普遍规律，是上海应对激烈竞争的迫切需要，也是上海承担起新时代新使命的必然要求。

全会强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持新发展理念，面向全球、面向未来，坚持对标顶级、创造一流，坚持需求导向、问题导向，坚持软硬并重、同步提升，坚持深化改革、扩大开放，在新的时代坐标中坚定追求卓越的发展取向，着力构筑新时代上海发展的战略优势，全面增强城市的核心功能，在若干领域打造体现世界一流水平、引领未来发展、具有国际竞争力和影响力的新高地，努力实现高质量发展、创造高品质生活。经过5年的努力，使上海“五个中心”的核心功能显著增强，城市能级和核心竞争力大幅提升，城市吸引力、创造力、竞争力全面增强。在此基础上，再用5年左右，使上海“五个中心”的核心功能全面提升，在全球城市体系中具有较大影响力。到2035年，把上海基本建成与我国综合国力和国际地位相匹配的卓越全球城市，令人向往的创新之城、人文之城、生态之城，具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，具有全球影响力世界级城市群的核心引领城市。

全会提出，提升城市能级和核心竞争力，必须在国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心的核心功能建设上取得新突破。以高质量发展为引领，推动质量变革、效率变革、动力变革，着力提高经济密度，提高投入产出效率，持续推动经济规模和效益提升，推进国际经济中心综合实力取得新突破。把增强全球金融资源配置功能作为关键，推动全球功能性机构高度集聚，不断提升市场规模与能级，推进国际金融中心资源配置功能取得新突破。进一步拓展市场功能，大力发展高能级总部经济，全面提高统筹利用两个市场、两种资源的能力，实现对全球资源的合理配置和高效利用，推进国际贸易中心枢纽功能取得新突破。在巩固提升国际航运枢纽港地位的基础上，加快航运服务高端要素集聚，不断增强上海航运服务品牌国际影响力，推进国际航运中心高端服务能力取得新突破。瞄准世界科技前沿，强化科技创新的前瞻布局和融通发展，努力成为全球学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地，推进国际科技创新中心策源能力取得新突破。

全会提出，提升城市能级和核心竞争力，必须在制度创新、对外开放、品牌建设、创新创业、全球网络、发展平台、人才集聚、品质生活等关键领域打造新高地。坚持以自由贸易试验区建设为突破口，聚焦“三区一堡”建设，放大自由贸易试验区辐射和溢出效应，积极参与国际规则、国际标准制定，强化制度供给能力，打造衔接国际通行规则的制度创新新高地。坚持以开放促改革促发展促创新，全面贯彻国家进一步扩大开放重大举措，实施更加积极主动的开放战略，以高水平开放推动高质量发展，加快构建开放型经济新体制，打造更高层次的对外开放新高地。坚持打响“四大品牌”，全面提高上海产品、技术和服务的创新含量、文化品位和附加值水平，显著提升上海品牌的国际认知度、美誉度、影响力，打造具有国际标识度的上海品牌新高地。着力建设国际一流的营商环境，持续推进“放管服”改革，大力推进“一网通办”，加快形成大众创业、万众创新的“场效应”，打造充满活力的创新创业新高地。全面建设各类有形和无形网络通道，提速增效，互联互通，增强面向国际国内“两个扇面”的集聚和辐射能力，建设全球城市体系高端节点，打造联通全球的网络枢纽新高地。坚持以高能级发展平台提升城市知名度和影响力，高水平举办中国国际进口博览会等国际一流会展、论坛、赛事、节庆等活动，促进要素加速集聚，引领产业加速发展，打造具有国际影响力的发展平台新高地。加快实施人才高峰工程，面向全球引才聚才，大力营造机会多、舞台大、前景好的一流人才环境，以强大人才优势提升城市核心战略优势，打造近悦远来的国际化人才集聚新高地。着眼于满足超大城市人民群众对美好生活的需要，增加多层次、高水平公共服务供给，使高品质生活成为提升城市能级的助推力，打造令人向往的品质生活新高地。

全会强调，要坚持和加强党的全面领导，统筹各方资源，形成全市合力，全面推进，重点突破，加快推动各项措施有效实施。各部门要把提升城市能级和核心竞争力摆在发展全局的突出位置，积极作为，密切配合，加强统筹协调，创新工作方法，抓好贯彻落实。各区要结合实际，因地制宜，找准工作定位和着力点，把最有基础、最有优势的领域做强做优，形成各扬所长、竞相发展的生动局面。要广泛动员各方力量，充分激发各方面积极性、主动性、创造性，群策群力、共同奋斗，为提升上海城市能级和核心竞争力凝聚强大智慧和力量。

全会指出，上半年全市工作在各方面共同努力下，实现了时间过半、任务过半的目标。下半年大事多、要事多、任务重，必须紧扣保持经济平稳健康发展、全力办好首届中国国际进口博览会、持续抓好改革开放重点任务、扎实做好改善民生工作、确保城市安全、加强党的建设等重点工作，心无旁骛抓推进，确保全年目标任务顺利完成。

全会号召，全市各级党组织和广大党员干部群众要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对上海发展的重要指示要求，坚决落实中央赋予上海的战略定位和战略任务，以改革开放再出发的决心和勇气，解放思想、开拓进取，面向全球、面向未来，加快提升上海城市能级和核心竞争力，更好服务全国发展大局，当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

责任编辑：余鹏飞