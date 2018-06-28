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华北东部江南大部等地28日至30日持续高温

华北东部江南大部等地28日至30日持续高温
2018年06月28日 06:31 中国天气
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　　原标题：高温黄色预警：华北东部江南大部等地未来三天持续高温

　　中国天气网讯 中央气象台6月28日06时继续发布高温黄色预警：

　　预计6月28日至30日，华北东部、江南大部、华南中东部等地将出现持续性高温天气。6月28日白天，河北中南部、北京、天津南部、湖北西部和南部、重庆以及江南大部、华南中东部等地日最高气温有35~36℃，局地可达37~39℃。

　　防御指南：

　　1、尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

　　2、有关部门应注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾；

　　3、户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施；

　　4、注意作息时间，保证睡眠，必要时准备一些常用的防暑降温药品；

　　5、媒体应加强防暑降温保健知识的宣传，各相关部门落实防暑降温保障措施。

责任编辑：张义凌

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