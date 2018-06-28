2天内 军工领域这三大集团均迎来新任总经理

原标题：两天内，军工领域船舶、航天、航空三大集团均迎来新任总经理

军工领域近日人事调整频繁，两天之内船舶、航天、航空三大集团迎来新任总经理。

6月26日上午，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国船舶工业集团有限公司总经理任职的决定：杨金成同志任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国船舶重工集团有限公司副总经理、党组成员职务。相关职务任免按有关法律和章程办理。

6月27日上午，中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技”）召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国航天科技集团有限公司总经理任职的决定：袁洁同志任中国航天科技集团有限公司董事、总经理。上述任职按有关法律和章程办理。

6月27日下午，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国航空工业集团有限公司总经理任职的决定：罗荣怀同志任中国航空工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国航空发动机集团有限公司副总经理、党组副书记职务。相关职务任免按有关法律和章程办理。

此次履新的杨金成（1963.11）、袁洁（1965.8）、罗荣怀（1961.12）均为“60后”干部，除袁洁为集团内部提拔外，杨金成、罗荣怀均分别由同行业其他集团调任。

其中，接任中船集团总经理的杨金成是湖北武汉人，他曾长期在中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）旗下的七一九所工作，并于2015年12月担任中船重工集团总工程师兼军工部主任。2016年4月，杨金成跻身中船重工集团党组成员，并于一个月后担任集团副总经理。

而中船集团总经理一职此前由吴强担任。3月26日，航天科技董事长、党组书记雷凡培调任中船集团董事长、党组书记，中船集团董事长、党组书记董强以及中船集团总经理、党组副书记吴强同步卸任。

中船集团与中船重工由原中国船舶工业总公司分拆成立，都是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单位基础上组建的中央直属特大型国有企业，两大船舶集团成立于1999年7月1日。

履新航天科技总经理的袁洁是江苏启东人，他曾长期在航天科技下属的八院工作，担任过长征四号乙运载火箭副总指挥、长征二号丁运载火箭总指挥、中俄联合探测火星工程领导小组副组长等。2008年10月，袁洁出任航天科技党组成员、副总经理，并于2015年12月起任航天科技党组副书记、副总经理，直至此次履新。

此前担任航天科技总经理一职的吴燕生已于今年5月转任航天科技董事长、党组书记，填补雷凡培履新后留下的职缺。

航天科技是一家成立于1999年7月1日的国有特大型高科技企业集团。航天科技主要从事运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产、试验和发射服务。

出任航空工业总经理的罗荣怀曾担任成都飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、党委常委，董事长、总经理、党委副书记，原中国航空工业第一集团公司总经理助理兼中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、上海航空工业（集团）有限公司董事长，中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员等职。2016年6月，罗荣怀转任中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”） 副总经理、党组副书记。

原任航空工业总经理的谭瑞松已于今年5月接替林左鸣出任航空工业董事长、党组书记。

航空工业是由中央管理的国有特大型企业，于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立，设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统与汽车零部件、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链等产业。

中国航发是中央直接管理的国有特大型企业，主要从事军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、航空发动机技术衍生产品的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务等业务。

责任编辑：张申