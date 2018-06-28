三个省份保障农民工工资支付工作考核C级 被约谈

资料图：法院向6起农民工代表发放执行款。图片来源：视觉中国

原标题：三个省份因保障农民工工资支付工作考核C级被约谈

中新网6月28日电 据人社部网站消息，近日，解决企业工资拖欠问题部际联席会议通报各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团2017年度保障农民工工资支付工作考核情况，并对考核等级为C级的三省区人民政府负责同志进行约谈，督促落实属地监管责任。

通报介绍，国务院办公厅于去年12月印发《保障农民工工资支付工作考核办法》，决定从2017年到2020年，每年对各省级政府开展一次考核，于考核年度次年年初开始，4月底前完成。考核工作在国务院领导下，由解决企业工资拖欠问题部际联席会议负责实施。考核结果分为A、B、C三个等级，报经国务院同意后，由部际联席会议向各省级政府通报，并抄送中央组织部，作为对各省级政府领导班子和有关领导干部进行综合考核评价的参考。同时，对考核等级为A级的，由部际联席会议予以通报表扬；对考核等级为C级的，由部际联席会议对该省级政府有关负责人进行约谈，提出限期整改要求。

目前，2017年度考核工作已经完成。经国务院审定同意，10个省（市）被评为A级，18个省（区、市）和新疆生产建设兵团被评为B级，3个省（区）被评为C级。近日，部际联席会议将考核结果向各省级政府进行了书面通报，并约谈了考核等级为C级的三省区政府负责同志。

通报指出，过去一年来，各地区认真贯彻落实党中央、国务院关于全面治理拖欠农民工工资问题的决策部署，狠抓政策落实，强化监管责任，推动保障农民工工资支付工作取得新的明显成效，拖欠农民工工资问题高发多发的态势进一步得到遏制。但从考核情况来看，不同地区之间这项工作开展不平衡，各地区都不同程度存在一些问题，有的还比较突出。需要重点解决的问题是，按月足额支付工资、农民工实名制管理、工资保证金、农民工工资专用账户管理等保障工资支付的制度措施还没有全面落地，政府投资工程项目欠薪问题仍较为突出，属地监管责任需要进一步落实。

约谈强调，各地区特别是被约谈地区要切实提高政治站位，增强“四个意识”，按照党中央、国务院决策部署，强化落实属地和部门责任，带着对农民工的深厚感情，进一步加大保障农民工工资支付工作力度。约谈要求，三省区人民政府要坚持求真务实，突出问题导向，从严整改落实，对存在问题举一反三，梳理问题、聚焦问题、刨根问题，采取有针对性的措施解决问题。要坚持标本兼治，强化综合治理，把功夫真正下在平时，进一步完善体制机制，提高治欠保支工作的系统性、科学性、实效性。特别是要加强欠薪源头治理，大力清理规范工程建设领域市场秩序，加强政府投资工程项目资金管理；同时，进一步加强劳动保障监察执法，加大对欠薪违法行为的惩戒力度，用好用足拖欠农民工工资“黑名单”管理和联合惩戒机制，让欠薪者付出更大代价，对拖欠农民工工资行为形成震慑。被约谈地区应在两周内制定报送整改方案，部际联席会议办公室将督促落实。

约谈会上，三省区政府负责同志作了表态发言，表示诚恳接受约谈，全部认领问题，举一反三、追根溯源，认真制定整改方案，坚决全面进行整改，变压力为动力，全力以赴做好保障农民工工资工作，确保打赢治欠保支攻坚战。

责任编辑：张义凌