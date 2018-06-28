陕西：适龄残疾儿童少年招生入学将全覆盖零拒绝

原标题：陕西：适龄残疾儿童少年招生入学将实行“全覆盖、零拒绝”

新华社西安6月28日电（记者刘潇）记者从陕西省教育厅获悉，2018年残疾儿童少年义务教育招生入学工作将实行“全覆盖、零拒绝”，根据残疾儿童少年实际制订教育安置方案。

对于需专人护理、不能到校就读的残疾儿童少年，要通过送教上门或远程教育的方式实施义务教育，并纳入学籍管理。在康复机构进行康复训练的适龄残疾儿童，也应进行教育安置，纳入学籍管理。

陕西各市（区）、县将对义务教育适龄残疾儿童少年进行入学前登记，全面掌握适龄残疾儿童少年的数量和残疾情况。残疾儿童少年入学年龄与义务教育入学年龄相同，必要时可适当提高。

按照“全覆盖、零拒绝”的要求，根据残疾儿童少年实际制订教育安置方案，逐一做好适龄残疾儿童少年的入学安置工作。要坚持以随班就读为主体，以特殊教育学校就读为骨干，以送教上门等为补充，优先安排残疾程度较轻的儿童少年就近或者到指定的具备条件的普通学校接受义务教育。

对于中度残疾、不能接受普通教育的儿童少年，要安置到特殊教育学校入学，没有特殊教育学校的县（区）由市级教育行政部门统筹安排。

责任编辑：张义凌