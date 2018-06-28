外媒：美国防长马蒂斯首访中国 展示合作姿态

原标题：外媒：美国防长马蒂斯首访中国展示合作姿态

参考消息网6月28日报道外媒称，中国国家主席习近平6月27日对来访的美国国防部长马蒂斯说，中美关系发展得好，可以造福两国人民和各国人民，有利于世界和地区的和平、稳定、繁荣。

中美两军加强战略沟通

据路透社6月27日报道，中国国家主席习近平在人民大会堂会见马蒂斯时说：“中美关系是世界上最重要的双边关系之一。”

他还说，近年来，中美两军关系保持良好发展势头。

另据法新社6月27日报道，中国国家主席习近平27日对美国国防部长马蒂斯说，两军关系是两国关系的重要组成部分，近年来，两军关系保持良好发展势头。报道认为，美国对中国在整个印太地区的力量投射感到担心。

马蒂斯对习近平说，他希望两军关系继续稳定发展，并寻找一些领域进行合作。他此次访华的目的是摸清中国的全球——尤其是在东南亚的——战略雄心。

习近平主席说：“中美关系是世界上最重要的双边关系之一。”

习主席说：“近年来，两军关系保持良好发展势头。”他还说，希望两军加强沟通。

报道称，马蒂斯此次访华寻求就两国的长期战略目标进行“非常坦诚的对话”。这是马蒂斯任内首次访问中国。

在他来访前，他承认两国关系存在分歧，但他表示，相信能够找到一些两军可以进行合作的领域，希望加强战略沟通，避免冲突对抗。

另据德国之声电台网站6月27日报道，习近平对马蒂斯说，中国坚持走和平发展道路，不会走扩张主义和殖民主义道路，更不会给世界造成混乱。习近平说，中美双方的共同点远远大于分歧，但在涉及主权和领土完整问题上，中国的态度是坚定的也是明确的，“老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要”。

此外据路透社6月27日报道，27日，美国国防部长马蒂斯告诉中国国家主席习近平，他在中国的会谈“非常、非常”好。

马蒂斯说：“美方高度重视两国两军关系，两军关系在两国关系中的地位作用至关重要。”

他说：“这是中国与美国历史上的重要时刻。我们会推进我们的关系。今天，我进行了非常、非常好的会谈。”

又据路透社6月27日报道，美国国防部长马蒂斯27日开始了在中国的会谈，他与中国国防部长都称会谈是“开放和坦诚的”。尽管中美两国围绕一些问题存在分歧，但对此次会谈双方都持积极态度。

马蒂斯说：“我来到这里，是因为我们美国军方非常重视与中国人民解放军之间的关系。两军关系对我们两国之间更广泛的关系至关重要。”

报道称，中方表示，两军关系是中美关系重要组成部分，希望双方落实好两国元首共识，使两军关系成为中美关系的稳定因素。

半岛问题寻求中方合作

据日本《东京新闻》6月27日报道，美国国防部长马蒂斯26日抵达北京。这是自2014年4月以来美国国防部长首次访问中国。中美围绕一些问题存在分歧，在此背景下，美方应该会要求中国继续在朝鲜问题上提供合作。

据美联社报道，马蒂斯在前往北京的专机上表示：“我是为了对话而来。我想到那里多倾听。”他没有批评中国，展示了合作姿态。中国国防部也于25日发表了积极的声明，称“重视与美方发展军事关系”。

另据英国广播公司网站6月26日报道，美国国防部长马蒂斯26日抵达北京开始为期三天的访问。马蒂斯此行是特朗普政府的国防部长首访中国。

报道认为，马蒂斯抵达北京后，在会见中国国防部长魏凤和前的一番话似乎也证实了这一点。马蒂斯说，他将寻求中美双方有共同利益的领域，包括劝说朝鲜放弃核武器。

马蒂斯说，上次美国国防部长访问中国是四年前了，他希望通过与中国防长和其他高级官员的会晤，“着意了解中方的看法”。

对话意在降低摩擦风险

据美国《新闻周刊》网站6月26日报道，美国国防部长马蒂斯26日抵达北京，展开为期3天的访问。在中美关系围绕着一些问题产生分歧之际，马蒂斯的目标将是推进与中国的安全对话。

报道称，英国伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾锐生说：“马蒂斯在离开华盛顿前，似乎刻意在尝试外交。我认为他不会提出像南海这样特别困难的问题。他们无法在那里弥合分歧。”

曾锐生说：“（马蒂斯）已向中方表明，他愿意以友好的方式来对话……而不是去北京挑起事端。”

他说，马蒂斯很可能会把重点转向朝鲜的事态发展，并推动中美之间的“军事合作”，以降低发生摩擦的风险。

责任编辑：张申