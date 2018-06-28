原标题：国际商事纠纷如何保障外国公司权利？ 最高法回应

刘贵祥。图片来源：中国网。宗超 摄

中新网6月28日电 在今日的国新办新闻发布会上，最高人民法院审判委员会专职委员刘贵祥指出，我们在进行国际商事纠纷解决过程中，法院要根据当事人的选择应当适用外国法时查明外国法，以达到正确适用外国法的效果。

国新办今日举行新闻发布会，介绍《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》有关情况。会上有记者问：刚才提到国际商事法庭会适用不同法域的法律，还是按照当事人选择，一定是“一带一路”沿线国家的法律吗？可能美国公司参与到“一带一路”的投资，它想选择美国法律来解决，如何保障他们的权利？专家委员会会包括其他国家的人吗，除了“一带一路”沿线国家的，如何保证这个专家委员会的中立性，如何让他们相信不会偏袒于中国的利益？

最高人民法院民事审判第四庭庭长、第一巡回法庭副庭长张勇健介绍，国际商事专家委员会有广泛代表性，从现在初步遴选的备选名单上来看，包括了很多国家，并不排除美国。在法律选择方面，我国《民法通则》、《涉外民事关系法律适用法》都规定的很明确，当事人依法选择的法律就是处理相关案件应当适用的法律。只要当事人的选择符合法律规定，不排除相关外国法律的适用。

最高人民法院审判委员会专职委员刘贵祥补充道，说到适用外国法的问题，不管是哪个国家的法律，尊重当事人意思自治原则，按照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》，只要法律规定可以选择，我们都尊重当事人的选择。而且，我们在进行国际商事纠纷解决过程中，法院要根据当事人的选择应当适用外国法时查明外国法，以达到正确适用外国法的效果。

刘贵祥还表示，目前全球贸易量越来越大，国际商事活动越来越多，国际商事的纠纷和争议当然会相应的水涨船高，也会有所增加。作为平等主体的当事人来说，我想他所期望的是能够尽快让他们的纠纷得到解决，我们设立这样一个争端解决机制，主要是为当事人快速的、便捷的解决纠纷搭建一个平台，形成这样一个机制。事实上，现在很多国家也在做这方面的工作，比如说新加坡、哈萨克斯坦、阿联酋等国家都建立了解决国际商事纠纷的机构，我们设争端解决机制，其中之一，它和目前存在的国际调解机构是并行不悖的，是这个大家庭中的一个成员之一，随着国际商事争端量增大，需要更多的机构来解决争端，也是满足这种需求。

刘贵祥指出，即便是我们现在设立了这样一个机制，对现有的争端解决方面的各种机构，我们还是要持尊重、支持的态度。比如说这些机构作出的相应裁决或者相应法律文书，我们还是要按照国际条约的规定，在中国依法及时承认和执行。

责任编辑：张申