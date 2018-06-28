为什么在深圳和西安设国际商事法庭？ 最高法回应

原标题：为什么在深圳、西安设国际商事法庭？最高法回应

资料图：最高人民法院。中新社记者 李慧思 摄

中新网6月28日电 按照《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》提出的设立国际商事法庭要求，最高人民法院将在广东深圳设立第一国际商事法庭、在陕西西安设立第二国际商事法庭。为什么选择两个城市？最高人民法院民事审判第四庭庭长、第一巡回法庭副庭长张勇健在今天的新闻发布会上作出解答。

国新办今天上午举行新闻发布会，请最高人民法院审判委员会专职委员刘贵祥介绍《关于建立“一带一路”国际商事争端解决机制和机构的意见》有关情况，并答记者问。最高人民法院民事审判第四庭庭长、第一巡回法庭副庭长张勇健也出席发布会。

有记者问：这次最高人民法院作出了两个重要的决定，一是要在深圳设立第一国际商事法庭，同时也在西安设立第二国际商事法庭。最高法这次作出这项决定的背景是什么？选择这两个城市的原因是什么？接下来这两个城市的国际商事法庭将如何进一步的运作？

张勇健称，根据《意见》最高人民法院在深圳设立第一国际商事法庭，在西安设立第二国际商事法庭。在深圳设立第一国际商事法庭，深圳有特殊地位，它毗邻港澳，在开放方面处于前沿地位，在深圳地区以及它辐射的粤港澳大湾区相应的涉外案件比较多，深圳也是“一带一路”海上丝绸之路重要经济支撑点，正因为有这样的考虑，所以在深圳设立第一国际商事法庭。

而西安是古丝绸之路的起点之一，从数据统计来看，从西安向中东欧辐射这方面的经济活动日益增多，因为这样的经济活动增多，相关纠纷、相关案件也在增多，也是基于这样的考虑在西安设立第二国际商事法庭。

张勇健透露，根据刚刚通过的司法解释，国际商事法庭的运作将通过多元化纠纷解决机制平台的方式来运作。

责任编辑：张申