清华大学设立人工智能研究院：中科院院士任院长

原标题：清华大学设立人工智能研究院：中科院院士张钹任院长

成立仪式现场。

6月28日，清华大学副校长尤政宣布成立清华大学人工智能研究院，张钹院士担任新研究院的院长，聘请图灵奖得主姚期智院士作为学术委员会主任。与此同时，谷歌人工智能部门负责人Jeff Dean也成为了清华大学计算机学科顾问委员会委员。

在当天的成立仪式暨清华-谷歌AI学术研讨会开幕式上，清华大学表示，人工智能研究院依托清华大学优势学科，以未来人工智能的原创性基础理论为发力点，力求在探究智能本质的基础上，产生人工能基础理论和关健技术上的颠覆性创新成果，着力打造具有清华特色影响力的基础性、源头性的新高地，积极推进大跨度学科交叉融合，积极推进大范围技术与产业、学校与企业的融合。

对于清华大学来说，在人工智能领域的研究水平一直处于世界领先地位。在最新的计算机科学排名CSRankings网站上，清华大学在全球人工智能领域学术机构的排名中仅次于卡耐基梅隆大学（CMU），位居第二位。在前十名中的其他国内院校还有北京大学和中科院。CSRankings的排名根据各所高校和研究机构出现在计算机科学各个领域权威刊物上次数，确定积极从事计算机科学领域研究的高校名单。

根据清华大学的官网介绍，这次担任清华大学人工智能研究院院长的张钹，为清华大学计算机系教授，1935年3月生，福建福清人，是计算机科学与技术专家，中国科学院院士。1953年张钹考入清华大学，入校时就读于电机系电机电器专业，1956年因建设新专业需要，转读自动控制，两年后张钹作为国家第一批自动控制专业的优秀毕业生留校任教。2015年获得2014 CCF终身成就奖。

清华大学人工智能研究院的学术委员会主任由图灵奖得主、中国科学院院士、清华大学交叉信息院院长姚期智担任。他的研究方向包括计算理论及其在密码学和量子计算中的应用。他是研究量子计算与通讯的国际前驱，于1993年最先提出量子通信复杂性，基本上完成了量子计算机的理论基础。1995年姚期智教授提出分布式量子计算模式，后来成为分布式量子算法和量子通讯协议安全性的基础。

清华大学成立人工智能研究院再次反映出了国内高校设立人工智能学科的热潮。

2017年7月，国务院颁布《新一代人工智能发展规划》明确提出，大力建设人工智能学科，要完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业，推动人工智能领域一级学科建设，尽快在试点院校建立人工智能学院，增加人工智能相关学科方向的博士、硕士招生名额。

今年4月，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》。《行动计划》提出，支持高校在计算机科学与技术学科设置人工智能学科方向，完善人工智能的学科体系，推动人工智能领域一级学科建设；形成“人工智能+X”复合专业培养新模式，到2020年建设100个“人工智能+X”复合特色专业，建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心。

教育部科学技术司司长雷朝滋近期介绍情况时表示，在2018年认定的首批612个“新工科”研究与实践项目中，布局建设了57个人工智能类项目；截至2017年12月，全国共有71所高校围绕人工智能领域设置了86个二级学科或交叉学科。

在政策导向下，2018年，天津大学人工智能学院、南开大学人工智能学院、南京大学人工智能学院（本科招生）、上海交通大学人工智能研究院、辽宁工程技术大学腾讯云人工智能学院、哈尔滨工业大学人工智能研究院、重庆邮电大学人工智能学院、湖南工业大学人工智能学院纷纷成立。

责任编辑：吴金明