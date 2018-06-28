许其亮会见美防长马蒂斯 表明南海诸岛是中国领土

原标题：许其亮会见美国国防部长马蒂斯

据国防部发布微信公众号6月28日消息，6月28日，中央军委副主席许其亮在八一大楼会见来访的美国国防部长马蒂斯。

许其亮说，习近平主席指出，我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。习主席和特朗普总统就发展两国两军关系达成重要共识，为我们提供了战略引领。中美建交近40年的实践充分说明，合则两利、斗则俱伤。希望双方进一步增进互信，深化合作，妥处分歧，管控风险，共同促进两军关系的发展，努力使两军关系成为两国关系的稳定器，为维护地区和世界的和平与安宁作出贡献。

马蒂斯说，在历史的长河中，美中合作是主流。两军在两国关系中的地位作用至关重要。我们有信心与中方共同努力，构建建设性两军关系。

双方还就亚太形势、台湾等问题深入交换了意见。许其亮强调了南海问题的历史经纬，表明南海诸岛自古以来就是中国领土，老祖宗留下的领土一寸也不能丢。希望美方尊重历史事实和中方主权权益。双方要加强沟通对话，妥善管控分歧，共同维护南海地区的和平与稳定。

责任编辑：张义凌