报告:2035年我国可确保口粮绝对安全谷物基本自给

原标题：报告预测到2035年我国可确保“口粮绝对安全，谷物基本自给”

新华社北京6月28日电（记者胡璐、董峻）中国农业科学院日前首次发布《中国农业产业发展报告》。报告预测到2035年我国可确保“口粮绝对安全，谷物基本自给”的底线要求，主要畜产品和水产品的自给率大致保持在90%以上。

报告称，随着我国大力推进农业供给侧结构性改革，发展粮食产业经济，粮食产量、种植面积和单产整体将呈现增长态势。受粮食收储政策调整影响，未来稻谷和小麦等口粮作物种植面积呈下降趋势，产量基本保持稳定，预计到2035年稻谷和小麦产量分别为2.03亿吨和1.28亿吨。同时，受益于畜牧业快速发展以及农业供给侧结构性改革政策的持续推动，非口粮粮食作物产量将分别增长至2.77亿吨和1683.43万吨。

报告还预测，随着我国城镇化快速推进，居民收入水平特别是农村居民收入水平的不断提高，未来畜产品和水产品产量将持续增长，但随着居民猪肉消费逐渐饱和，猪肉产量在肉类总量中的比重将出现下降，禽肉、牛肉比重上升明显。到2035年猪肉自给率将降至94.78%，牛肉和奶类自给率将分别回升至90.51%和72.52%。

《中国农业产业发展报告》定量评估模拟了农业政策变化和外界冲击对中国农业产业发展的影响，并分别就17个具体农产品进行专题研究，重点关注2020年和2035年农业产业发展情况。

责任编辑：张义凌