揭秘C919强度试验团：平均年龄30岁 七成多是党员

原标题：揭秘C919强度试验团：八百多人平均三十岁，七成多是党员

[编者按]

7月1日，将迎来中国共产党建党97周年。

97年春华秋实，97年风雨兼程，共产党人始终不忘初心，牢记使命。

澎湃新闻在庆祝建党97周年之际，采访了一批奋战在上海改革攻坚、重大工程一线的基层党组织、共产党员，见证他们在新时代的新担当新作为。

始不垂翅，终能奋翼。

一架大飞机从梦想到直冲云霄，身板够不够硬？C919大型客机强度试验团队正用自己的汗水付诸实践，寻求答案。尽管跨单位协作，但试验团队肩负同一个使命，攻坚克难，顺利完成一项接一项的试验，党员先锋更是主动攻关，带头突击。

未知的路究竟该怎么走？大飞机强度试验“兄弟团”知道，路一直在他们脚下，需要一步一个脚印去实现他们心中的大飞机梦。

C919与它的强度试验“兄弟团”。 本文图片均由上海商飞 供图

三方协作，共同验证

6月26日，上海发布入夏以来首个高温橙色预警。14时，浦东新区最高气温达到37℃。

位于浦东国际机场南边的C919静力试验现场，一架大飞机的机身躺在厂房内，身上布满了试验装置和密密麻麻的管线。工作人员头戴安全帽，身穿蓝色工作服，爬上爬下给它做着“体能测试”。即使厂房内开了空调，他们的后背也能见到汗湿的印记。

这是C919大型客机强度试验团队的工作日常。团队跨三家单位，由一名“考官”与两名“考生”组成。

“考生”是中国商飞上海飞机设计研究院（简称上飞院）与中国航空工业飞机强度研究所（简称623所），“考官”是中国民航局上海审定中心（简称审定中心），代表政府和公众，对飞机的安全性进行全面监督、审查和验证。

上飞院与623所共同开展C919大型客机全部结构强度试验的设计、实施，向“考官”表明和证明，飞机结构和强度对于适航规章的符合性。

日常工作中，三方各司其职。上飞院把试验件交给623所，后者开展试验，审定中心代表公众把好飞机安全关——按照标准、要求、程序，检查商飞试验团队所做的工作是否如期进行，结果是否有效，能否达到预期的要求，对一些关键细节、环节提出质疑和建议。

但彼此间又是“你中有我，我中有你”。“审定中心已与整个C919设计试验团队一起摸爬滚打了八年多。” 审定中心结构强度室主任张迎春表示，审查试验大纲、目击试验以及审查试验报告时，需要三方通力合作。C919副总设计师周良道说，为保证试验安全，上飞院与623所创新成立了联合指挥部。

C919测试点高达13000多个

一次次紧锣密鼓的试验中，C919变得越来越“强壮”。

强度验证相当于给飞机做“体能测试”，包括静强度、动强度、疲劳试验等，C919测试点高达13000多个，只有强度通过了测试，安全才有保障，飞机才能离地飞起来。

在C919大型客机研制体系中，623所承担了涉及材料原件、结构部件和全机等三个层面的强度试验任务。

2016年4月11日，C919大型客机全机静力试验机（10001架机）正式交付623所上海分部。交付当天，现场联合指挥部也同时成立。彼时距离首飞日渐临近，而新厂房、新设备、新要求，无不给试验团队带来挑战与压力。

联合指挥部两地办公，指挥着祝桥试验现场和阎良翼身组合体试验现场，让每一项工艺反馈，每一项设计更改，每一项试验文件的审批都能全速地传达和执行。

交付后的一个月内，试验团队便完成了首项增压舱增压试验，紧接着全机2.5g机动平衡工况限制载荷静力试验，飞机首飞前全机地面共振试验等相继完成。2017年2月15日，最后一项首飞前全机静力试验也顺利完成。

2017年5月5日，C919完成首飞。云霄上的梦想终成现实。而首飞后的一系列试验工作，也马不停蹄地在进行。

即将面对2.5g试验

如今C919即将面对的，是让ARJ21一度折戟的2.5g试验。

“2018年6月，我们顺利完成了10001架机增压舱增压极限载荷试验，7月上旬到中旬要做C919大型客机稳定俯仰2.5g静力试验（验证飞机在2.5倍重力情况下的承压载情况），机翼翼尖的变形是在3米左右，而且还不能坏，这个对我们来说是一个很严峻的挑战。”提到 2.5g试验，上飞院飞机结构强度工程技术所副所长朱林刚说，至今他还清楚地记得“失败”的滋味。

2009年12月1日，中国首款自主研制的支线喷气客机ARJ21新支线飞机在进行全机稳定俯仰2.5g极限载荷试验过程中，当载荷施加到87%载荷时，龙骨梁后延伸段结构遭遇破坏，结构无法继续承载，试验被迫中止。

“当时很痛苦，每一个人背负的压力都特别大，压抑得喘不过气。”朱林刚回忆，2010年6月底，经过7个月绝地攻坚，ARJ21新支线飞机2.5g极限载荷试验最终圆满通过。“花了7个月，我们把原因分析清楚了，把修正方案找到了，把事情最终干成了。”而对于即将进行的C919大型客机2.5g试验，朱林刚相信，试验团队能够众志成城，完成挑战。

C919在进行强度试验。

“项目进行到哪里，就把党旗插到哪里”

亲历了ARJ21支线飞机2.5g试验的唐吉运（现为中国航空工业飞机强度研究所副总工程师），当时看到飞机“坏了”，第一时间跑去查看现场。在2009年试验成功以后，他用足球比赛绝杀来形容自己当时的心情。

“我是感觉到有使命感，这个使命感让我们首先不想到你是设计飞机还是做试验的，这个就是国家的一个项目。大家第一目标是要把项目做好，要让飞机上天，交付客户。我们试验就是中间一个重要的环节。因为我们有这个使命，这个使命把我们变为一体。”唐吉运说。

而为了让工作更好的开展，三方组成的试验团队也成立了共同的党支部，在工作的同时开展党建工作，在党建中促进工作发展。目前，试验团队共有800余人，平均年龄30岁左右，党员占比约为75%。

“我想我们这个团队的背后有三种力量，党建的力量，精神的力量，第三是团队的力量，这三个力量很重要。”中国商飞公司党群工作部副部长曾勇明说，无论项目进展到哪里，团队就把党旗插到哪里，把党旗插在型号的最前线。而哪里有最艰难的问题，就有党员，就有支部，就有党建工作，这毋庸置疑。

曾勇明介绍，团队围绕两学一做来开展党建工作，比如党员“闪光”行动，发挥支部“灯塔”效应，把党建优势转变为飞机型号的重要力量。有“强度双强”之称的王强与吴强，他们用行动带领着整支党员先锋队迎难而上，以实际行动贯彻“两学一做”，甚至通宵加班，以最快速度解决问题。

团队里的“闪光”事迹更是不少。

“想到去年6月23日，我们在这里做试验，那个时候局方的代表张柱国小孩生日，从早上开始就和小孩说马上回去陪他过生日，但是他一直从早上陪我们到深夜，最后很不好意思地回家，还说这是送给小孩最好的生日礼物。我觉得很感动。”周良道说。

“老木”带“新苗”。除了老党员以身作则，团队里的青年党员也勇于“挑重担”。长期的共同协作，强度试验团队早已是“你中有我，我中有你”。

责任编辑：张申