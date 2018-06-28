火箭残骸落入贵州爆炸 无人员伤亡正开展回收

原标题：火箭残骸落入贵州福泉发生爆炸 无人员伤亡

中新网客户端贵阳6月28日电 记者28日从贵州省福泉市委宣传部获悉，通过提前部署疏散，落入福泉境内的火箭残骸未造成人员伤亡和重大财产损失。

6月27日中午，贵州省福泉市仙桥乡，疑似火箭残骸坠落后发生爆炸。

28日，记者从福泉市委宣传部获悉，2018年6月27日11时30分，西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将新技术试验双星发射升空，卫星进入预定轨道。福泉市落区指挥部为确保火箭残骸安全降落，提前部署，对落区群众进行了安全疏散。福泉市人防办回应：火箭一级残骸坠落在福泉市境内，无人员伤亡和重大财产损失，相关部门正有序开展善后回收工作。

据贵州省人防办此前消息，2018年6月5日福泉市曾完成“风云二号09星”一级火箭残骸回收任务，此次任务标志着贵州省火箭残骸落区累计完成100次任务。（完）

责任编辑：张义凌