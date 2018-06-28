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中印边境官兵共同练习瑜伽 解放军还表演武术

中印边境官兵共同练习瑜伽 解放军还表演武术
2018年06月28日 15:34 环球网
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　　原标题：中印边境官兵共同练习瑜伽 解放军还表演武术

　　28日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校证实，6月21日国际瑜伽日当天，中印边境官兵一同练习了瑜伽，中方官兵还为印方官兵进行了武术表演。▲（刘扬）

责任编辑：张迪

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