特朗普将加大对投资美企的安全审查力度 中方回应

原标题：2018年6月28日外交部发言人陆慷主持例行记者会

应保加利亚总理博里索夫、德国总理默克尔邀请，国务院总理李克强将于7月5日至10日对保加利亚进行正式访问并出席在索非亚举行的第七次中国—中东欧国家领导人会晤、赴德国主持第五轮中德政府磋商并对德国进行正式访问。

明天上午10：00，外交部将在蓝厅举行中外媒体吹风会，介绍李克强总理出访相关情况，欢迎广大记者朋友踊跃参加。

问：我们注意到，落实《南海各方行为宣言》第十五次高官会已经结束。你能否介绍会议取得哪些具体成果？同时，我们也注意到，仍有几个域外国家不停地表示担心南海的航行自由受影响。中方对当前南海总体形势作何评估？

答：6月25日至27日，中国与东盟国家在中国湖南省长沙市举行落实《南海各方行为宣言》第十五次高官会和第二十四次联合工作组会。外交部副部长孔铉佑作为中方高官率团出席。会议就落实《宣言》、推进海上务实合作以及“南海行为准则”磋商等议题深入充分交换意见。各方肯定了当前南海形势总体稳定的良好势头，重申全面、有效落实《宣言》的重要性，一致同意在业已形成的“准则”框架基础上进一步推进“准则”磋商，尽快形成单一磋商文本草案，作为下步商谈的基础。会议还审议更新了2016—2018年工作计划。

在此次会议期间，各方表示，将继续坚持通过谈判协商和平解决南海争议，坚持通过地区规则框架管控分歧，坚持通过合作增进信任、防止海上意外事件，坚持共同维护南海和平稳定。

我们对会议取得的积极成果感到高兴。从会议成果也可以看出，本地区国家珍惜和平稳定、合作发展的大好局面。从自身利益出发，中国和本地区国家也比任何域外国家都更加珍视南海地区的和平以及航行自由与安全。个别域外势力不断地通过各种方式、包括炒作所谓航行自由与安全受到影响的伪命题来搅动南海局势，地区国家对此保持着应有的高度警惕。我们希望域外国家尊重本地区国家共同维护地区和平与稳定、致力于地区合作发展繁荣的良好局面，不要无事生非。

问：据报道，27日，俄罗斯总统普京会见到访的美国总统国家安全事务助理博尔顿。普京表示，俄美关系未处于最佳状态，应归咎于美国内政治斗争。博尔顿表示，特朗普总统认为美俄接触有利于两国及世界稳定。此外，俄美28日将公布两国元首会晤的日期和地点。中方对俄美关系有何评论？对美俄元首会晤有何期待？

答：我们注意到俄罗斯方面发布的博尔顿大使访问俄罗斯的有关消息。俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国，也都是在国际事务中具有重要影响的国家，对国际和平和安全负有重要责任。俄美改善关系、加强沟通对话肯定有利于世界和平与发展事业，有利于国际社会携手应对共同的全球性挑战。我们对此持欢迎态度。

问：据报道，中方拒绝了美方希就美航空公司网站更改台湾地区标注一事进行讨论的请求。中方为何拒绝美方请求？

答：中国民航局已就有关问题表明立场。我们也多次重申过中方立场。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会公认的事实，也是基本常识。一个中国原则是中国同世界各国发展关系、开展合作的前提基础。尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，是外国公司在华经营的基本遵循。在这个问题上，中方的立场是明确的、坚定的，也是一贯的。

问：据报道，南苏丹总统基尔27日与反对派签署和平协议，同意72小时内开始停火。各方将继续讨论停火安排、权力分享等问题，中方对此有何评论？

答：南苏丹总统基尔同反对派领导人马夏尔在喀土穆签署了和平协议，这是南苏丹和平进程向前迈出的重要步伐，也是国际社会尤其是地区国家和区域组织长期以来坚持不懈开展斡旋的结果，中方对此表示欢迎。

中方希望南苏丹冲突各派切实执行好相关和平协议，将停火止暴落到实处，尽快就未决问题达成一致，早日恢复南苏丹和平与稳定。

问：据报道，美国总统特朗普昨天称将加大对投资美企的安全审查力度，以阻止对美敏感技术收购。一些美方官员对此举是否针对中国作出不同解读。中方对此有何回应？

答：我昨天已回答过类似问题。中国商务部新闻发言人今天上午也已回答了相关提问。我昨天说过，我们将密切关注美国政府、包括美国会近期在贸易和投资问题上通过立法或其他方式，对外国对美投资采取行动的动向。我们会关注美此举对全球、特别是对世界主要经济体之间贸易和投资关系可能产生的影响以及进而对全球宏观经济可能产生的影响。中国商务部新闻发言人也表示，中方会关注美方有关动向对中国企业的潜在影响。

我们已多次重申，当前形势下，世界各国应致力于推进贸易投资自由化便利化，而不是动辄以安全等为由妨碍国家间正常的贸易和投资关系。

问：中方能否证实美方提出了希就美航空公司网站更改台湾地区标注事进行讨论的请求？

答：美国政府和企业对中国政府在台湾问题上的立场是非常清楚的。我们的立场没有变化过，是一贯的，也是明确的。

责任编辑：张迪