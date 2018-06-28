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国防部：中国和东盟十国年内将举行海上联演

国防部：中国和东盟十国年内将举行海上联演
2018年06月28日 16:53 环球网
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　　原标题：国防部：中国和东盟十国年内将举行海上联演

　　[环球网军事6月28日报道]6月28日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。

　　记者：据外媒报道，中国和东盟将举行海上联合军演。请予以证实并介绍有关情况。

　　吴谦：根据中国与东盟各国防务部门领导人的共识，中国和东盟十国年内将举行海上联演。演习目的是增进了解互信、扩大交流合作、维护地区和平稳定。目前，各方正就具体安排保持沟通，我们将适时发布相关信息。

责任编辑：张迪

国防部东盟吴谦
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