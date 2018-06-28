江苏通报沙钢污染事件处理:34名干部责任人被问责

原标题：江苏张家港通报沙钢污染事件处理：34名干部和责任人被问责

长江岸边钢渣堆积如山

中国民企百强龙头、国内最大的民营钢铁企业沙钢集团，因长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边等多项环境污染问题，遭到了生态环境部的公开通报批评。

生态环境部在6月28日上午的通报中称，沙钢集团作为一家大型民营企业，为当地经济发展做出了重要贡献，但对中央环保督查组交办的污染问题重视不够，“整改敷衍，一犯再犯”。

中央环保督查组还对沙钢集团所在地政府进行了批评，认为苏州市及张家港市党委政府生态环境监管薄弱，“以罚代管，一罚了之”，致使问题长期得不到解决。

对此，沙钢集团、张家港市政府于28日当天对澎湃新闻（www.thepaper.cn）回应，表示将快速、全面、彻底整改，打赢污染防治攻坚战，并问责相关责任人和干部。

沙钢集团表示，将全力以赴做好整改工作，做“有担当的企业”，全面推进绿色发展，坚决做到“生产服从环保、降本节支服从环保”。

张家港市表示，深刻认识该市存在的突出环境问题，力求“快速整改、全面整改、彻底整改”，并举一反三、标本兼治，以铁心、铁面、铁腕、铁纪、铁痕的要求，打赢污染防治攻坚战，将环境问题的突出痛点转化为高质量发展的关键通点。

苏州市、张家港市两级纪委监委也已介入开展调查，对存在监管不力等失职失责行为的相关党政干部进行立案查处和组织处理。目前，张家港市已问责各级干部和相关责任人34人，其中对16人进行党纪立案、8人进行诫勉谈话、6人进行提醒谈话，对沙钢集团4名责任人分别给予降级处理、撤职处理。

沙钢集团：“降本节支服从环保”

澎湃新闻记者从生态环境部的通报中看到，沙钢集团的环境污染问题主要集中在三个方面：烟尘污染依然突出，未按要求安装除焦除尘和焦炉烟囱在线监控设施；钢渣违规堆放，垃圾填埋场有大量工业固废；百万吨钢渣弃置长江岸边，距长江水线仅800米，直接危险长江水环境安全。

据介绍，2016年7月第一轮中央环保督察进驻江苏期间，督查组就接到了群众反映的对沙钢污染的相关问题举报，并转交地方查处。

然而，对于督查组交办问题，沙钢集团没有引起重视，没有举一反三，以至于近日中央环保督查“回头看”时，沙钢集团仍有多项环境污染问题非常突出。

“沙钢集团大量钢渣在距离长江如此之近的地方长期存放，缺乏必要的污染防治设施，既暴露出沙钢集团环境管理方面存在的突出问题，也反映出当地党委政府生态环境监管薄弱，以罚代管，一罚了之，致使问题长期得不到解决。”生态环境部表示。

6月28日，沙钢集团公司董事局常务执行董事、副总裁，集团党委常务副书记陈晓东对澎湃新闻说，自中央环保督察组于6月13日前后下沉现场督察指出上述问题后，该公司就开始整改，“目前已大部分整改好，会定时发通报，给社会一个满意的答复”。

陈晓东还表示，现在社会有关环保的标准提高，生态环境部提出来的问题“可能我们以前还没有足够认识，但现在会全力以赴整改，做有担当的企业”。

沙钢集团表示，将认真反思督查组反馈问题，认真履行社会责任，全面推进绿色发展，坚决做到“生产服从环保、降本节支服从环保”；在问题整改期间，公司班子成员“包分厂、进车间”，确保管理上衔接到位，推进有力；在问题整改上，对能马上整改完成的立即组织实施整改，对已经实施整改的，加快推进整改，力争早见成效。

张家港：成立专项工作组进驻沙钢集团

针对中央督察组反馈问题，张家港市委、市政府高度重视，市委、市政府主要领导6月12日下午第一时间约谈了沙钢集团主要负责人，对恒乐建材、和源钢渣两家企业立即封场整顿，对相关区域环境问题立即部署，全面整改。

紧接着，市委、市政府先后5次召开紧急会商整改会、现场整治部署会、“环境保护百日攻坚行动”动员会、市委常委会和专题会办会等，围绕整改，进一步明确责任，强化落实。

张家港市政府表示，已于6月14日成立专项工作组进驻沙钢集团，并会同区镇、第三方专业机构开展全覆盖、拉网式排查，已累计交办了6大类62个具体问题。

张家港市表示，在进驻沙钢集团期间，张家港市环保局已对沙钢存在的工业固废露天堆放等环保问题进行了立案查处。下阶段，市环保部门将持续加强对沙钢集团的执法监察力度，对发现的问题依法依规从严处理。

据张家港官方介绍，苏州市、张家港市两级纪委监委第一时间介入开展调查，按照“党政同责、一岗双责、失职问责、终身追责”的原则，对存在监管不力、审批不严、责任缺失等失职失责行为的相关党政干部进行立案查处和组织处理。

责任编辑：余鹏飞