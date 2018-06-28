这所高校增补为党员教育培训基地 省组织部长到访

原标题：湖北这所高校增补为党员教育培训示范基地后，组织部长到访

6月26日，湖北省委常委、组织部部长于绍良赴华中师范大学调研党员教育示范基地建设和高校党建。

华中师范大学最近新添了一块牌子——今年中组部增补的第二批全国党员教育培训示范基地7家单位之一。

据《湖北日报》报道，于绍良在调研时强调，要坚持正确政治方向，扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。

他还表示，要坚持高校姓党不动摇，牢牢把握社会主义办学方向，抓好政治建设这个根本、思想建设这个基础，培养中国特色社会主义事业建设者和接班人。要以入选全国示范基地为契机，创新思路举措，组织好高校基层党组织带头人培训，用新思想统一思想，让教育者先受教育。要坚持以师生为中心，以提升组织力和政治功能为重点，探索推广符合高校实际、体现高校特点的党建工作方法，让高校基层党建实起来、活起来。

据《中国组织人事报》6月13日报道，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，配合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据新时代党员教育培训工作实际需要，经过推荐和评估考察，中央组织部确定增补梁家河培训学院、浙江生态文明干部学院、古田干部学院、新乡先进群体教育基地、深圳市委党校、华中师范大学、铁人学院作为第二批全国党员教育培训示范基地。

这7家示范基地在办学方向上各有侧重——梁家河培训学院突出革命理想信念教育，浙江生态文明干部学院突出生态文明建设教育，古田干部学院突出党性党风党纪教育，新乡先进群体教育基地侧重艰苦奋斗精神教育，深圳市委党校侧重改革开放精神教育，华中师范大学侧重对学校基层党组织带头人进行教育，铁人学院侧重对国有企业基层党组织带头人进行教育。

报道称，2015年底，中央组织部在各省（区、市）党委组织部推荐基础上，选定北京市委党校二分校、北京市海淀区委党校、辽宁社区干部学院、上海市浦东新区区委党校、江苏省昆山市委党校、浙江传媒学院、江西干部学院、湖南省长沙县委党校、成都村政学院、遵义干部学院作为首批10家全国党员教育培训示范基地。两年多来，首批10家示范基地积极承办中央组织部直接举办的全国党员教育培训示范班，培训基层党组织带头人2500多人次，同时面向全国举办5200多期培训班，培训近39万人次。

责任编辑：余鹏飞