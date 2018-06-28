郭军任全国政协副秘书长 原国侨办领导去向全披露

原标题：郭军履新全国政协副秘书长，原国侨办领导去向悉数披露

郭军

全国政协十三届常委会第二次会议6月27日下午在京闭幕，会议表决通过了有关人事事项。其中，会议经过表决，增补郭军为第十三届全国政协副秘书长。

官方简历显示，郭军出生于1962年1月，内蒙古赤峰人，1984年10月加入中国共产党，1986年8月参加工作，毕业于中国政法大学，拥有研究生学历、硕士学位。

郭军曾在中华全国总工会政策研究室、中国工运研究所工作，曾任中华全国总工会法律工作部副部长、民主管理部部长，全国总工会书记处书记、党组成员、法律工作部部长等职。2016年1月，郭军获任国侨办副主任、党组成员。

全国政协官网显示，在全国政协副主席兼秘书长夏宝龙领导的全国政协办公厅中，新任副秘书长郭军位列15名副秘书长的最后一位。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，此次履新全国政协副秘书长前，郭军已于今年5月起以“全国政协机关领导班子成员”身份公开活动。

譬如，今年6月21日上午，全国政协机关在全国政协礼堂举行中共八大会址标识揭牌仪式，全国政协副主席兼秘书长、机关党组书记夏宝龙出席并揭牌。全国政协副秘书长、机关党组副书记潘立刚主持揭牌仪式并致辞。机关领导班子成员邓宗良、常荣军、周新建、舒启明、郭军出席，机关各支部党员代表近百人参加。

根据今年3月中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》，中央统战部统一管理侨务工作，将国务院侨务办公室并入中央统战部。中央统战部对外保留国务院侨务办公室牌子。不再保留单设的国务院侨务办公室。

调整后，中央统战部在侨务方面的主要职责是，统一领导海外统战工作，管理侨务行政事务，负责拟订侨务工作政策和规划，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等。

此外，国务院侨务办公室海外华人华侨社团联谊等职责划归中国侨联行使，发挥中国侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用。

随着郭军此番履新，在机构改革中不再保留单设的原国务院侨务办公室领导班子成员去向已悉数披露：原国侨办主任裘援平任全国政协常委、港澳台侨委员会副主任；原国侨办党组书记、副主任许又声任中央统战部副部长，并接替裘援平担任国侨办主任；原国侨办副主任、党组成员谭天星任中央统战部副部长；原国侨办副主任、党组成员郭军任全国政协副秘书长。

责任编辑：余鹏飞