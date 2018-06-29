原标题：七部门将在30城打击炒房团 楼市调控再释强烈信号

资料图：北京市丰台区小屯路某小区外景。中新网记者 邱宇 摄

中新网客户端北京6月29日电 （记者 邱宇）房地产市场调控再出重拳，全国30个城市的炒房团和“黑中介”将受到重点打击。有分析称，这30城是房地产调控的“牛鼻子”，这些城市平稳了，全国房地产市场也就平稳了。

6月28日，住建部等七部门联合发布通知称，2018年7月初至12月底，将在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

重点打击对象有四个方面：投机炒房团伙、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。

从通知来看，上述被打击对象具体有哪些违法违规行为呢？

例如，投机炒房团伙操纵房价房租、捂盘惜售、捏造散布虚假信息、制造抢房假象、哄抬房价、违规提供“首付贷”等；“黑中介”打击暴力驱逐承租人、捆绑收费、阴阳合同、强制提供代办服务、侵占客户资金、参与投机炒房等。

名单中的30个城市包括：北京、上海、广州、深圳、天津、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、福州、厦门、济南、郑州、武汉、成都、长沙、重庆、西安、昆明、佛山、徐州、太原、海口、宁波、宜昌、哈尔滨、长春、兰州、贵阳。

资料图：69辆“春季看房团”大巴载着南京及周边城市3300多人，浩浩荡荡分线路开赴64家楼盘。 朱晓颖 摄

中新网记者注意到，上述30城主要是一二线和部分三四线热点城市。

首先，北、上、广、深四个一线城市全部在列。

“虽然从统计局公布的5月份70个大中城市房价指数来看，北京一二手房价同比指数皆下降，且上海一二手房价同环比指数均出现下降，但依然没有被排除在外。”58安居客房产研究院首席分析师张波说。

其次，二线城市重点涵盖近期房价有上涨或之前曾经过热的城市。张波介绍说，例如5月份南京的一二手房价也是同环比双降，但由于楼市曾经过热，亦会被重点关注。

第三，目前房价上涨过快的三四线城市也在名单中。例如，宜昌5月的一二手房价分别同比上涨5.7%、5.1%。

“上述30城是房地产调控的‘牛鼻子’，这些城市平稳了，全国房地产市场也就平稳了。”中原地产首席分析师张大伟说。

资料图：湖南长沙一楼盘土地上，推土机正在作业。 中新社记者 杨华峰 摄

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，名单中的一些城市房地产市场乱象较多，有的房价看似降了，但其实违规操作很多，猫腻也很多，所以需要进一步调控。

关于房地产市场乱象，近日，“以企业名义炒房”引起一些地方政府的重视。

6月24日，西安宣布在限购区域暂停企事业单位购买住房，此乃全国首例。紧随西安的脚步，25日和26日，长沙和杭州也快速发布了类似政策。

谈到“暂停企业买住房”的原因，西安、长沙官方均提及防止投机炒房；杭州官方则在发布相关政策时提到某项目在“摇号公开销售过程中出现三家企业同时中签的情况”。

那么，七部门的专项行动是否能整治房地产乱象，对楼市又会有怎样的影响呢？

严跃进认为，此举充分体现了“房住不炒”的政策逻辑不变，也是为了确保今年下半年房地产市场稳定持续发展。总体来看，会对下半年房地产市场的秩序规范有积极作用。

张大伟指出，从房地产市场趋势看，5月全国房地产市场在前期平稳的情况下有所升温，出现了部分城市的不理性现象，预计在整顿后会有所降温。（完）

责任编辑：张岩